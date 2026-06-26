Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
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Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης

Η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το topetmou.gr με την Περιφέρεια Αττικής γέμισε τον χώρο με χαμόγελα, παιχνίδι και δράσεις αφιερωμένες στους τετράποδους φίλους μας

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
72 ΣΧΟΛΙΑ
Στην πλατεία Μακεδονίας στον Γέρακα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής το 5ο A Day With My Pet, η μεγάλη γιορτή για τα κατοικίδια, συγκεντρώνοντας πολλούς επισκέπτες κάθε ηλικίας μαζί με τα σκυλάκια τους.

Η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το topetmou.gr με την Περιφέρεια Αττικής γέμισε τον χώρο με χαμόγελα, παιχνίδι και δράσεις αφιερωμένες στους τετράποδους φίλους μας.


Υιοθεσίες που αλλάζουν ζωές

Ξεχωριστή θέση στη σημερινή διοργάνωση είχε η 27η Ημέρα Υιοθεσίας Pet City, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων οικογενειών. Σκύλοι και γάτες που φιλοξενούνται από φιλοζωικά σωματεία γνωρίζουν σήμερα ανθρώπους που ενδέχεται να γίνουν η νέα τους οικογένεια, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της υπεύθυνης υιοθεσίας.


Αναμνηστικές φωτογραφίες με πρωταγωνιστές τα κατοικίδια

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού στο Photobooth της Protergia, όπου επισκέπτες και κατοικίδια πόζαραν ασταμάτητα για μοναδικές αναμνηστικές φωτογραφίες. Οι θεματικές επιλογές και τα ειδικά prompts με θέμα φυσικά τα αγαπημένα μας ζωάκια, έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στις εικόνες, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις από τη σημερινή ημέρα.

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης



Face Painting για όλα τα παιδιά

Ιδιαίτερα δημοφιλής η γωνιά του face painting, όπου οι μικροί επισκέπτες επέλεξαν σχέδια εμπνευσμένα από το ζωικό βασίλειο. Σκύλοι, γατούλες, τίγρεις, ελέφαντες και φανταστικά πλάσματα, ζωντάνεψαν στα πρόσωπα των παιδιών, προσφέροντας στιγμές χαράς και δημιουργίας.
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
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Ο Αιγέας κερδίζει τις εντυπώσεις

Τα βλέμματα μικρών και μεγάλων συγκέντρωσει ο Αιγέας, η νέα μασκότ που προωθεί την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Παράλληλα, η Perfect Pet προσέφερε δώρα και δείγματα τροφών για σκύλους και γάτες, ενώ οι ειδικοί της ενημέρωναν τους επισκέπτες για θέματα σωστής διατροφής και φροντίδας των κατοικιδίων.

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης


Όταν τα κατοικίδια γίνονται έργα τέχνης

Στο περίπτερο της Eurolife FFH, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τα αγαπημένα τους ζωάκια να μετατρέπονται σε πρωτότυπα σκίτσα από επαγγελματίες illustrators. Την ίδια στιγμή, ενημερώθηκαν για λύσεις ασφάλισης που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των τετράποδων φίλων τους.

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης


Συμβουλές περιποίησης από επαγγελματίες

Το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσε και η δράση της Snappi, της πρώτης ελληνικής Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενώ οι επισκέπτες γνωρίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες της, επαγγελματίας groomer ανέλαβαν την περιποίηση των σκύλων, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινή φροντίδα και υγιεινή τους.

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης


Ένα ξεχωριστό ενθύμιο για κάθε επισκέπτη

Μεγάλη συμμετοχή καταγράφεται και στη δράση Paw Printing, όπου οι ιδιοκτήτες κρατούν ως αναμνηστικό το αποτύπωμα της πατούσας του κατοικιδίου τους. Η δραστηριότητα χαρίζει μοναδικές στιγμές συγκίνησης και δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ενθύμιο από τη σημερινή γιορτή.

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης


Στο επίκεντρο η φιλοζωία και η υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης και ο Αντιδήμαρχος Ευζωίας Ζώων, Πολιτιστικής Καθημερινότητας και Ανάπτυξης Δημοτικής Συγκοινωνίας Παλλήνης Απόστολος Καρανίκας, o Βασίλης Οικονόμου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνομίλησαν με πολίτες και εθελοντές υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης φιλοζωίας και στέλνοντας μήνυμα υπέρ του σεβασμού απέναντι σε όλα τα αδέσποτα ζώα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνουν το κοινό για δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, καθώς και για την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας.


Θεμιστοκλέους: Συστήνω σε όλους να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς

Στον Βαγγέλη και τον Ντύλαν, τους σκύλους θεραπείας που διαθέτει το ΕΣΥ για την ανακούφιση των ασθενών στάθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους που παρακίνησε τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς.

«Μια πολύ ωραία εκδήλωση από το petmou.gr και το Protothema, η οποία φέρνει σε επαφή όλους όσοι θέλουν να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς, είτε γάτο είτε σκύλο. Εμείς στο ΕΣΥ έχουμε τον Βαγγέλη και τον Ντίλαν και συστήνω σε όλους να έρθουν να δουν τα ζώα συντροφιάς και να υιοθετήσουν», δήλωσε. 


Καρανίκας: Να δώσουμε στον κόσμο τη φιλοζωική κουλτούρα

Παρών στην εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος Παλλήνης, Απόστολος Κρανίκας που δήλωσε: «Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το petmou.gr, είμαστε εδώ για να δώσουμε στον κόσμο τη φιλοζωική κουλτούρα. Πώς δηλαδή φροντίζουμε ένα δεσποζόμενο ή ένα αδέσποτο ζώο».


Αηδόνης:  Τα ζώα είναι ένας μοναδικός σύντροφος που χρειάζεται την αγάπη μας

«Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο κέντρο της πόλης μας, συγχαρητήρια στην Περιφέρεια που προάγει πραγματικά την ανάγκη να αγαπήσουμε τα ζώα. Να καταλάβουμε ότι είναι ένας μοναδικός σύντροφος που εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι η αγάπη», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης.



Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από την εκδήλωση

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης


Δώρα και εκπλήξεις για όλους

Η γιορτινή ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται με τις καθιερωμένες goody bags, τις οποίες παραλαμβάνουν οι επισκέπτες πριν αποχωρήσουν. Μικροί και μεγάλοι φεύγουν γεμάτοι όμορφες εμπειρίες, χρήσιμα δώρα και φυσικά πολλές φωτογραφίες από μια ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα τους κατοικίδια.

Το 5ο A Day With My Pet στον Δήμο Παλλήνης εξελίσσεται σε μια μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του κοινού για τα ζώα συντροφιάς και τη σημασία της υπεύθυνης φιλοζωίας.


Δείτε φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
72 ΣΧΟΛΙΑ

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