Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης
Η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το topetmou.gr με την Περιφέρεια Αττικής γέμισε τον χώρο με χαμόγελα, παιχνίδι και δράσεις αφιερωμένες στους τετράποδους φίλους μας
Στην πλατεία Μακεδονίας στον Γέρακα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής το 5ο A Day With My Pet, η μεγάλη γιορτή για τα κατοικίδια, συγκεντρώνοντας πολλούς επισκέπτες κάθε ηλικίας μαζί με τα σκυλάκια τους.
Η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το topetmou.gr με την Περιφέρεια Αττικής γέμισε τον χώρο με χαμόγελα, παιχνίδι και δράσεις αφιερωμένες στους τετράποδους φίλους μας.
Ξεχωριστή θέση στη σημερινή διοργάνωση είχε η 27η Ημέρα Υιοθεσίας Pet City, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων οικογενειών. Σκύλοι και γάτες που φιλοξενούνται από φιλοζωικά σωματεία γνωρίζουν σήμερα ανθρώπους που ενδέχεται να γίνουν η νέα τους οικογένεια, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της υπεύθυνης υιοθεσίας.
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού στο Photobooth της Protergia, όπου επισκέπτες και κατοικίδια πόζαραν ασταμάτητα για μοναδικές αναμνηστικές φωτογραφίες. Οι θεματικές επιλογές και τα ειδικά prompts με θέμα φυσικά τα αγαπημένα μας ζωάκια, έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στις εικόνες, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις από τη σημερινή ημέρα.
Ιδιαίτερα δημοφιλής η γωνιά του face painting, όπου οι μικροί επισκέπτες επέλεξαν σχέδια εμπνευσμένα από το ζωικό βασίλειο. Σκύλοι, γατούλες, τίγρεις, ελέφαντες και φανταστικά πλάσματα, ζωντάνεψαν στα πρόσωπα των παιδιών, προσφέροντας στιγμές χαράς και δημιουργίας.
Τα βλέμματα μικρών και μεγάλων συγκέντρωσει ο Αιγέας, η νέα μασκότ που προωθεί την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Παράλληλα, η Perfect Pet προσέφερε δώρα και δείγματα τροφών για σκύλους και γάτες, ενώ οι ειδικοί της ενημέρωναν τους επισκέπτες για θέματα σωστής διατροφής και φροντίδας των κατοικιδίων.
Η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το topetmou.gr με την Περιφέρεια Αττικής γέμισε τον χώρο με χαμόγελα, παιχνίδι και δράσεις αφιερωμένες στους τετράποδους φίλους μας.
Ξεχωριστή θέση στη σημερινή διοργάνωση είχε η 27η Ημέρα Υιοθεσίας Pet City, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων οικογενειών. Σκύλοι και γάτες που φιλοξενούνται από φιλοζωικά σωματεία γνωρίζουν σήμερα ανθρώπους που ενδέχεται να γίνουν η νέα τους οικογένεια, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της υπεύθυνης υιοθεσίας.
Υιοθεσίες που αλλάζουν ζωές
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού στο Photobooth της Protergia, όπου επισκέπτες και κατοικίδια πόζαραν ασταμάτητα για μοναδικές αναμνηστικές φωτογραφίες. Οι θεματικές επιλογές και τα ειδικά prompts με θέμα φυσικά τα αγαπημένα μας ζωάκια, έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στις εικόνες, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις από τη σημερινή ημέρα.
Αναμνηστικές φωτογραφίες με πρωταγωνιστές τα κατοικίδια
Ιδιαίτερα δημοφιλής η γωνιά του face painting, όπου οι μικροί επισκέπτες επέλεξαν σχέδια εμπνευσμένα από το ζωικό βασίλειο. Σκύλοι, γατούλες, τίγρεις, ελέφαντες και φανταστικά πλάσματα, ζωντάνεψαν στα πρόσωπα των παιδιών, προσφέροντας στιγμές χαράς και δημιουργίας.
Face Painting για όλα τα παιδιά
Τα βλέμματα μικρών και μεγάλων συγκέντρωσει ο Αιγέας, η νέα μασκότ που προωθεί την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Παράλληλα, η Perfect Pet προσέφερε δώρα και δείγματα τροφών για σκύλους και γάτες, ενώ οι ειδικοί της ενημέρωναν τους επισκέπτες για θέματα σωστής διατροφής και φροντίδας των κατοικιδίων.
Ο Αιγέας κερδίζει τις εντυπώσεις
Στο περίπτερο της Eurolife FFH, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τα αγαπημένα τους ζωάκια να μετατρέπονται σε πρωτότυπα σκίτσα από επαγγελματίες illustrators. Την ίδια στιγμή, ενημερώθηκαν για λύσεις ασφάλισης που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των τετράποδων φίλων τους.
Όταν τα κατοικίδια γίνονται έργα τέχνης
Το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσε και η δράση της Snappi, της πρώτης ελληνικής Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενώ οι επισκέπτες γνωρίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες της, επαγγελματίας groomer ανέλαβαν την περιποίηση των σκύλων, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινή φροντίδα και υγιεινή τους.
Συμβουλές περιποίησης από επαγγελματίες
Μεγάλη συμμετοχή καταγράφεται και στη δράση Paw Printing, όπου οι ιδιοκτήτες κρατούν ως αναμνηστικό το αποτύπωμα της πατούσας του κατοικιδίου τους. Η δραστηριότητα χαρίζει μοναδικές στιγμές συγκίνησης και δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ενθύμιο από τη σημερινή γιορτή.
Ένα ξεχωριστό ενθύμιο για κάθε επισκέπτη
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης και ο Αντιδήμαρχος Ευζωίας Ζώων, Πολιτιστικής Καθημερινότητας και Ανάπτυξης Δημοτικής Συγκοινωνίας Παλλήνης Απόστολος Καρανίκας, o Βασίλης Οικονόμου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνομίλησαν με πολίτες και εθελοντές υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης φιλοζωίας και στέλνοντας μήνυμα υπέρ του σεβασμού απέναντι σε όλα τα αδέσποτα ζώα.
Στο επίκεντρο η φιλοζωία και η υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνουν το κοινό για δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, καθώς και για την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας.
Στον Βαγγέλη και τον Ντύλαν, τους σκύλους θεραπείας που διαθέτει το ΕΣΥ για την ανακούφιση των ασθενών στάθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους που παρακίνησε τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς.
Θεμιστοκλέους: Συστήνω σε όλους να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς
«Μια πολύ ωραία εκδήλωση από το petmou.gr και το Protothema, η οποία φέρνει σε επαφή όλους όσοι θέλουν να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς, είτε γάτο είτε σκύλο. Εμείς στο ΕΣΥ έχουμε τον Βαγγέλη και τον Ντίλαν και συστήνω σε όλους να έρθουν να δουν τα ζώα συντροφιάς και να υιοθετήσουν», δήλωσε.
Καρανίκας: Να δώσουμε στον κόσμο τη φιλοζωική κουλτούραΠαρών στην εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος Παλλήνης, Απόστολος Κρανίκας που δήλωσε: «Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το petmou.gr, είμαστε εδώ για να δώσουμε στον κόσμο τη φιλοζωική κουλτούρα. Πώς δηλαδή φροντίζουμε ένα δεσποζόμενο ή ένα αδέσποτο ζώο».
«Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο κέντρο της πόλης μας, συγχαρητήρια στην Περιφέρεια που προάγει πραγματικά την ανάγκη να αγαπήσουμε τα ζώα. Να καταλάβουμε ότι είναι ένας μοναδικός σύντροφος που εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι η αγάπη», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης.
Αηδόνης: Τα ζώα είναι ένας μοναδικός σύντροφος που χρειάζεται την αγάπη μας
Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από την εκδήλωση
Η γιορτινή ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται με τις καθιερωμένες goody bags, τις οποίες παραλαμβάνουν οι επισκέπτες πριν αποχωρήσουν. Μικροί και μεγάλοι φεύγουν γεμάτοι όμορφες εμπειρίες, χρήσιμα δώρα και φυσικά πολλές φωτογραφίες από μια ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα τους κατοικίδια.
Δώρα και εκπλήξεις για όλους
Το 5ο A Day With My Pet στον Δήμο Παλλήνης εξελίσσεται σε μια μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του κοινού για τα ζώα συντροφιάς και τη σημασία της υπεύθυνης φιλοζωίας.
Δείτε φωτογραφίες
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