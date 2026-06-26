Πλήθος κόσμου στο 5ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στον Δήμο Παλλήνης



Όταν τα κατοικίδια γίνονται έργα τέχνης



Συμβουλές περιποίησης από επαγγελματίες



Ένα ξεχωριστό ενθύμιο για κάθε επισκέπτη



Στο επίκεντρο η φιλοζωία και η υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα



Θεμιστοκλέους: Συστήνω σε όλους να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς

Καρανίκας: Να δώσουμε στον κόσμο τη φιλοζωική κουλτούρα



Αηδόνης: Τα ζώα είναι ένας μοναδικός σύντροφος που χρειάζεται την αγάπη μας



Δώρα και εκπλήξεις για όλους



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Στο περίπτερο της, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τα αγαπημένα τους ζωάκια να μετατρέπονται σε πρωτότυπα σκίτσα από επαγγελματίες illustrators. Την ίδια στιγμή, ενημερώθηκαν για λύσεις ασφάλισης που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των τετράποδων φίλων τους.Το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσε και η δράση της, της πρώτης ελληνικής Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενώ οι επισκέπτες γνωρίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες της, επαγγελματίας groomer ανέλαβαν την περιποίηση των σκύλων, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινή φροντίδα και υγιεινή τους.Μεγάλη συμμετοχή καταγράφεται και στη δράση, όπου οι ιδιοκτήτες κρατούν ως αναμνηστικό το αποτύπωμα της πατούσας του κατοικιδίου τους. Η δραστηριότητα χαρίζει μοναδικές στιγμές συγκίνησης και δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ενθύμιο από τη σημερινή γιορτή.Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Υφυπουργός Υγείας,, ο Δήμαρχος Παλλήνηςκαι ο Αντιδήμαρχος, Πολιτιστικής Καθημερινότητας και Ανάπτυξης Δημοτικής Συγκοινωνίας Παλλήνης, oβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνομίλησαν με πολίτες και εθελοντές υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης φιλοζωίας και στέλνοντας μήνυμα υπέρ του σεβασμού απέναντι σε όλα τα αδέσποτα ζώα.Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνουν το κοινό για δράσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, καθώς και για την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας.Στον Βαγγέλη και τον Ντύλαν, τους σκύλους θεραπείας που διαθέτει το ΕΣΥ για την ανακούφιση των ασθενών στάθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους που παρακίνησε τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς.«Μια πολύ ωραία εκδήλωση από το petmou.gr και το Protothema, η οποία φέρνει σε επαφή όλους όσοι θέλουν να υιοθετήσουν ένα ζώο συντροφιάς, είτε γάτο είτε σκύλο. Εμείς στο ΕΣΥ έχουμε τον Βαγγέλη και τον Ντίλαν και συστήνω σε όλους να έρθουν να δουν τα ζώα συντροφιάς και να υιοθετήσουν», δήλωσε.Παρών στην εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος Παλλήνης, Απόστολος Κρανίκας που δήλωσε: «Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το petmou.gr, είμαστε εδώ για να δώσουμε στον κόσμο τη φιλοζωική κουλτούρα. Πώς δηλαδή φροντίζουμε ένα δεσποζόμενο ή ένα αδέσποτο ζώο».«Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο κέντρο της πόλης μας, συγχαρητήρια στην Περιφέρεια που προάγει πραγματικά την ανάγκη να αγαπήσουμε τα ζώα. Να καταλάβουμε ότι είναι ένας μοναδικός σύντροφος που εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι η αγάπη», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης.Η γιορτινή ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται με τις καθιερωμένες, τις οποίες παραλαμβάνουν οι επισκέπτες πριν αποχωρήσουν. Μικροί και μεγάλοι φεύγουν γεμάτοι όμορφες εμπειρίες, χρήσιμα δώρα και φυσικά πολλές φωτογραφίες από μια ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα τους κατοικίδια.Το 5ο A Day With My Pet στον Δήμο Παλλήνης εξελίσσεται σε μια μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του κοινού για τα ζώα συντροφιάς και τη σημασία της υπεύθυνης φιλοζωίας.