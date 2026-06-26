Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Κλήρωση Eurojackpot 26/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 26/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (26/6), η κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 86 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι εξής: 17, 25, 35, 39, 41 και 5, 9.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι εξής: 17, 25, 35, 39, 41 και 5, 9.
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