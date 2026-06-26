Παραδόθηκε στην Εισαγγελία εμπλεκόμενος στη φονική συμπλοκή με θύμα 15χρονο στην Καλλιθέα

Με μια μαχαιριά κάτω από την καρδιά δολοφονήθηκε ο ανήλικος στην συμπλοκή