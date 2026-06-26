«Δεν έλαβαν υπόψιν τις παρατηρήσεις μας» λέει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τη δυσαρέσκειά της εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταγγέλλοντας ότι οι παρατηρήσεις της αγνοήθηκαν και ότι δεν κλήθηκε να τις παρουσιάσει στη Βουλή