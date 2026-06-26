Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικη ιστοσελίδα της αστυνομίας, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνική Αστυνομία ηλεκτρονική απάτη

Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικη ιστοσελίδα της αστυνομίας, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Οι πολίτες δεν πρέπει να πραγματοποιούν πληρωμές ή να εισάγουν στοιχεία μέσω της συγκεκριμένης σελίδας

Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικη ιστοσελίδα της αστυνομίας, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Προειδοποίηση προς τους πολίτες για τη δράση επιτήδειων, οι οποίοι δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται, ψευδώς, ως επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, απευθύνει η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έχουν δημιουργήσει την ιστοσελίδα astynomiiia.cc, η οποία προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν προσωπικά στοιχεία, δήθεν για την εξόφληση προστίμου κυκλοφορίας.

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Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία και καλεί τους πολίτες να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να μην πραγματοποιούν πληρωμές μέσω αυτής και να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Παράλληλα, συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικη ιστοσελίδα της αστυνομίας, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ


Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η Ελληνική Αστυνομία συστήνει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του, καθώς και να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η www.astynomia.gr και οι πολίτες θα πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε προσωπικό ή οικονομικό στοιχείο.

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