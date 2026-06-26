Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους οι πέντε της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα στα Βορίζια
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους οι πέντε της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα στα Βορίζια
Ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος συγγενής τους - Άλλα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους
Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία απολογιών των πέντε μελών της οικογένειας Καργάκη για το σκέλος που αφορά στην έκρηξη της αυτοσχέδιας βόμβας σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη -περιστατικό που οδήγησε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη- ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν άπαντες ελεύθεροι.
Ειδικότερα, ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση της αιματοχυσίας των Βοριζίων, δηλαδή ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος συγγενής τους, σύμφωνα με το cretalive.gr. Επίσης, στα άλλα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που ήταν ήδη προφυλακισμένα για υπόθεση ζωοκλοπής, δηλαδή στον γαμπρό του Φανούρη, στον ανιψιό του και στον αδερφό του θύματος, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και συγκεκριμένα: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, απαγόρευση προσέγγισης των μελών των αντίδικων οικογενειών, απαγόρευση διαμονής στο δήμο Φαιστού.
Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σε ένα πρώτο σχόλιο οι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Γιώργος Κοκοσάλης και Θεονύμφη Μπέρκη ανέφεραν ότι η ποινική αντιμετώπιση των εντολέων τους καταδεικνύει την ισχνότητα των στοιχείων ενοχής. «Το σύνολο του αφηγήματος και της κατασκευής σε βάρος τους από μέρους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στηρίζεται σε έωλες εκτιμήσεις και σε υποθέσεις εργασίας... Πιστεύουμε ότι σιγά-σιγά έχει αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ» υποστήριξαν χαρακτηριστικά.
Φυσικά, και οι πέντε θα επιστρέψουν στη φυλακή όπου ήδη κρατούνται: οι τρεις ήταν «έσκασε» η βόμβα και ακολούθησε το διπλό φονικό ήταν ήδη προφυλακισμένοι για υποθέσεις ζωοκλοπών, ενώ οι δύο προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς το μοιραίο πρωινό, με τους δύο νεκρούς και τραυματίες.
Ειδικότερα, ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση της αιματοχυσίας των Βοριζίων, δηλαδή ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος συγγενής τους, σύμφωνα με το cretalive.gr. Επίσης, στα άλλα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που ήταν ήδη προφυλακισμένα για υπόθεση ζωοκλοπής, δηλαδή στον γαμπρό του Φανούρη, στον ανιψιό του και στον αδερφό του θύματος, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και συγκεκριμένα: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, απαγόρευση προσέγγισης των μελών των αντίδικων οικογενειών, απαγόρευση διαμονής στο δήμο Φαιστού.
Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σε ένα πρώτο σχόλιο οι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Γιώργος Κοκοσάλης και Θεονύμφη Μπέρκη ανέφεραν ότι η ποινική αντιμετώπιση των εντολέων τους καταδεικνύει την ισχνότητα των στοιχείων ενοχής. «Το σύνολο του αφηγήματος και της κατασκευής σε βάρος τους από μέρους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στηρίζεται σε έωλες εκτιμήσεις και σε υποθέσεις εργασίας... Πιστεύουμε ότι σιγά-σιγά έχει αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ» υποστήριξαν χαρακτηριστικά.
Φυσικά, και οι πέντε θα επιστρέψουν στη φυλακή όπου ήδη κρατούνται: οι τρεις ήταν «έσκασε» η βόμβα και ακολούθησε το διπλό φονικό ήταν ήδη προφυλακισμένοι για υποθέσεις ζωοκλοπών, ενώ οι δύο προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς το μοιραίο πρωινό, με τους δύο νεκρούς και τραυματίες.
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