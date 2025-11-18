Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Κικίλιας: Έδωσε λύση στο πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κύθνου με τον Πειραιά
Την Παρασκευή ξαναρχίζουν τα δρομολόγια - Θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή
Την επανέναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά - Κύθνου, μετά τη διακοπή της το 2024, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, παρότι οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του συγκεκριμένου νησιού - καθώς δεν είναι σε άγονη γραμμή - ρυθμίζονται από την ελεύθερη αγορά, ο ίδιος με πρωτοβουλία του ήρθε σε συνεννόηση με συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, η οποία ανταποκρίθηκε και επετεύχθη η δρομολόγηση νέου πλοίου. Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Παρασκευή και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή, επιπλέον των 5 δρομολογίων που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα από το Λαύριο.
Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε ο κ. Κικίλιας, εξυπηρετούνται μόνιμοι κάτοικοι, δημόσιοι λειτουργοί και επισκέπτες και ικανοποιείται το αίτημα που είχε εδώ και καιρό η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία της Κύθνου.
Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, είναι στον αέρα διαγωνισμός, ύψους 668 εκ. ευρώ για τις άγονες γραμμές, ο οποίος θα έχει διάρκεια 4 έτη και θα διασφαλίζει την κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της επικράτειας.
