Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την ΕΛΑΣ για τη μεταφορά βρέφους από τα Ιωάννινα στο Ιπποκράτειο - Δείτε βίντεο
Γέφυρα ζωής στήθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) για τη μεταφορά ενός βρέφους από τα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένα περιπολικό και δύο δίκυκλα της ΕΛΑΣ συνόδευσαν από την οδό Σαλαμίνος, στη Θεσσαλονίκη, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε από τα Ιωάννινα, προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο».

Υπό συνθήκες βροχόπτωσης αστυνομικοί με μηχανές κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να ανοίξουν τον δρόμο για να περάσει το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος.



