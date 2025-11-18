Γιατί καταδικάστηκε σε θάνατο η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές
Η Σέιχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο από ειδικό δικαστήριο για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» - Τι είχε συμβεί στην αιματηρή καταστολή των φοιτητικών διαδηλώσεων του 2024
Η 78χρονη Σέιχ Χασίνα, που είχε διατελέσει πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές για πάνω από 15 έτη, κρίθηκε από το ειδικό δικαστήριο ένοχη για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και της επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου εν απουσία της (in absentia).
Bangladesh’s International Crimes Tribunal has just sentenced former Prime Minister Sheikh Hasina to DEATH for “crimes against humanity” over the brutal 2024 student protest crackdown that killed hundreds.— Saumya priyadarshini Das (@SaumyaD54036154) November 17, 2025
Verdict delivered in absentia while she remains in exile in India. pic.twitter.com/re2yeem2TW
Σύμφωνα με την απόφαση, η Χασίνα κατηγορείται ότι έδωσε άμεσες εντολές για χρήση θανατηφόρας βίας, συμπεριλαμβανομένης και χρήσης drones και ελικοπτέρων κατά πολιτών, συνετέλεσε στην εκτέλεση διαδηλωτών και δεν εμπόδισε τις βίαιες ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας. Το δικαστήριο χαρακτήρισε ότι «όλες οι προϋποθέσεις για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αποδείχθηκαν».
Η υπόθεση σχετίζεται με μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις τον Ιούλιο–Αύγουστο 2024, που ξεκίνησαν ως αντίδραση σε κυβερνητικές πολιτικές, και εξελίχθηκαν σε ευρύτερο κύμα αντιδράσεων κατά της κυβέρνησης Hasina. Οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ κάνουν λόγο για περίπου 1.400 νεκρούς στο πλαίσιο της καταστολής.
Violence protest erupted in Bangladesh After Found Ex- PM Sheikh Hasina Guilty For 'Crime Against Humanity' During 2024 Students' Protest#SheikhHasina #Bangladesh pic.twitter.com/Qo7XrOoKaF https://t.co/oVhlyq9mfw https://t.co/kQgGHGcIJ4 https://t.co/CG3ik7wmzd— Divyansh Sharma (@Journo_Divyansh) November 17, 2025
Η Χασίνα έχει εγκαταλείψει το Μπαγκλαντές και βρίσκεται στην Ινδία, με αποτέλεσμα να δικαστεί και να καταδικαστεί εν απουσία της. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ζητήσει από την Ινδία την έκδοσή της, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει ανταπόκριση.
Η ίδια η Hasina δήλωσε ότι η δίκη αποτελεί «πολιτική εκδίκηση» και αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν της επέτρεψε να υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό της καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με «δικαστήριο που στήθηκε από μη εκλεγμένη κυβέρνηση».
Η ποινή θανάτου έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις: οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν σκεπτικισμό για τη δίκαιη διαδικασία, και ο ΟΗΕ χαρακτήρισε την απόφαση ως σημαντική για τα θύματα αλλά εξέφρασε ένστασή του για την επιβολή της θανατικής ποινής.
BREAKING: Bangladesh police are FIRING SHOTS at protesters.— Steve Hanke (@steve_hanke) August 4, 2024
After Sunday's protests left over 40 people dead, a CURFEW and INTERNET BLACKOUT have been imposed.
AUTHORITARIAN PM HASINA BETTER START LOOKING FOR THE EXIT DOOR.pic.twitter.com/AP0EKq4BB4
Bangladesh protests inspired by Kenya’s Gen Z protests escalate as Bangladeshians form their own camping square where they are camping 24/7 calling for the removal of PM Husna over killing of protesters #NaneNane #NaneNaneMarch pic.twitter.com/pPBkpXbfLc— Mark Mutua (@itsmarkmutua) August 4, 2024
Οι φοιτητικές διαδηλώσεις του καλοκαιριού του 2024 στο Μπαγκλαντές εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο αιματηρές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, καθώς η αρχική κινητοποίηση ενάντια σε κυβερνητικές ρυθμίσεις μετατράπηκε γρήγορα σε μαζική εξέγερση κατά της κυβέρνησης της Χασίνα. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με εκτεταμένη χρήση βίας, περιλαμβάνοντας – σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ – πραγματικά πυρά, χρήση drones και επιθέσεις από ελικόπτερα κατά άοπλων διαδηλωτών.
Τι είχε γίνει στις αιματηρές διαδηλώσεις του 2024
Police fired tear gas and lobbed stun grenades as tens of thousands of protesters took to the streets of Bangladesh, calling for Prime Minister Sheikh Hasina to resign https://t.co/bWwJsiLl6d pic.twitter.com/Q1T8AM9GV1— Reuters (@Reuters) August 4, 2024
Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις, με την πρωτεύουσα Ντάκα να βρίσκεται επί εβδομάδες σε κατάσταση ασφυκτικής πίεσης, καθώς πανεπιστήμια, δρόμοι και κυβερνητικά κτίρια γίνονταν πεδίο μάχης. Εκτιμήσεις οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.400, ενώ χιλιάδες τραυματίστηκαν ή συνελήφθησαν, αφήνοντας βαθύ κοινωνικό και πολιτικό τραύμα στη χώρα.
02-08-2024 today again let's continue bullet shot On Student protest,6/six Student is die 🇧🇩why?..🙄.How Much had killed— Md Amanullah محمد امان الله 🇧🇩 (@Mdamanulla33681) August 2, 2024
Student?....
🇧🇩 students protesters by government of Bangladesh for Quota Movement.#QuotaMovement2024 #SaveBangladeshiStudents https://t.co/NF8QrzfKyE
