Γιατί καταδικάστηκε σε θάνατο η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές



Τι είχε γίνει στις αιματηρές διαδηλώσεις του 2024

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις του καλοκαιριού του 2024 στο Μπαγκλαντές εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο αιματηρές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, καθώς η αρχική κινητοποίηση ενάντια σε κυβερνητικές ρυθμίσεις μετατράπηκε γρήγορα σε μαζική εξέγερση κατά της κυβέρνησης της Χασίνα. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με εκτεταμένη χρήση βίας, περιλαμβάνοντας – σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ – πραγματικά πυρά, χρήση drones και επιθέσεις από ελικόπτερα κατά άοπλων διαδηλωτών.Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις, με την πρωτεύουσα Ντάκα να βρίσκεται επί εβδομάδες σε κατάσταση ασφυκτικής πίεσης, καθώς πανεπιστήμια, δρόμοι και κυβερνητικά κτίρια γίνονταν πεδίο μάχης. Εκτιμήσεις οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.400, ενώ χιλιάδες τραυματίστηκαν ή συνελήφθησαν, αφήνοντας βαθύ κοινωνικό και πολιτικό τραύμα στη χώρα.