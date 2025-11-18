Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
«Καίγομαι, καίγομαι» - Δραματική διάσωση ενός ηλικιωμένου που εγκλωβίστηκε σε φλεγόμενο τροχόσπιτο έξω από την Καβάλα - Βίντεο
Τον άνθρωπο απεγκλώβισε εθελοντής διασώστης που περνούσε τυχαία από το σημείο - Μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη
Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα φλεγόμενο τροχόσπιτο έξω από την Καβάλα, περιέγραψε ένας διασώστης, ο οποίος περνούσε τυχαία από την περιοχή και άκουσε τον εγκλωβισμένο ιδιοκτήτη να φωνάζει για βοήθεια.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πύργου Απολλωνίας, με τον διασώστη Μιχάλη Αλτιπουλάκη, που περνούσε από το σημείο με τη σύντροφό του, να λέει στο Star πως αρχικά άκουσαν κάποιον να φωνάζει «καίγομαι, καίγομαι». «Πήγα στο αμάξι και πήρα κράνος, μάσκα, γάντια. Έκανα την πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσω τον άνθρωπο, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό κύμα», είπε ο διασώστης.
«Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν ήμουν μέσα στο καμένο τροχόσπιτο και βλέπω μια μποτίλια υγραερίου 20 κιλών μέσα στις φλόγες και λέω “αμάν αυτή δεν έχει σκάσει”. Της έριχνα νερό με το λάστιχο. Κατάφερα και έριξα την θερμοκρασία στη μία γωνία με τους κουβάδες, τον πυροσβεστήρα και τα νερά και στην συνέχεια ήρθε ακόμη ένας κύριος, τον πιάσαμε, τον τραβήξαμε και τον βγάλαμε έξω» πρόσθεσε ο διασώστης.
Κατά πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του τροχόσπιτου μεταφέρθηκε με εγκαύματα στα χέρια και στο σώμα αρχικά στο Νοσοκομείο Καβάλας και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
