Βίντεο: Η στιγμή που γαζώνουν με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο

Στο βίντεο ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από τους πυροβολισμούς που έριξαν οι δράστες ενώ ο επιχειρηματίας ήταν μέσα στη μεζονέτα με την οικογένειά του