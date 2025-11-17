Βίντεο: Η στιγμή που γαζώνουν με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο
Βίντεο: Η στιγμή που γαζώνουν με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο
Στο βίντεο ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από τους πυροβολισμούς που έριξαν οι δράστες ενώ ο επιχειρηματίας ήταν μέσα στη μεζονέτα με την οικογένειά του
Βίντεο ντοκουμέντο, μέσα από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο, όπου άγνωστοι πυροβόλησαν 14 φορές έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Στο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το rodiaki.gr, ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από τους πυροβολισμούς που έριξαν οι δράστες ενώ ο επιχειρηματίας ήταν μέσα στη μεζονέτα.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, να αναλύουν λεπτό προς λεπτό το υλικό των καμερών, όχι μόνο από την οικία του επιχειρηματία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.
Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:
Από το υλικό που βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών αρχών οι έρευνες σύμφωνα με πληροφορίες επεκτείνονται όχι μόνο την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η επίθεση, αλλά και μέρες πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο ο δράστης ή οι δράστες που πάτησαν τη σκανδάλη, είχαν επισκεφθεί ξανά το χώρο ή γνώριζαν την περιοχή.
«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα το Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε να στολίσουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», είχε δηλώσει ο επιχειρηματίας ενώ περιέγραψε ένα περιστατικό που συνέβη το βράδυ της επίθεσης, πριν πέσουν για ύπνο.
«Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω αν το έκαναν για να μην καταγραφούν από τις κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω», ανέφερε.
Όπως είπε, ο θόρυβος εκείνη την ώρα δεν τους κινητοποίησε, καθώς θεώρησαν πως προερχόταν από συνηθισμένα αίτια. «Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω της βάσης. Συνεχίσαμε τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00, για να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδε αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι, να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία», επισήμανε.
«Μπορεί να μας σκότωναν»
