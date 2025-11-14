«Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας από τη Ρόδο μετά την επίθεση στο σπίτι του

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στο μαύρο στεφάνι που εντοπίστηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας. Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για ένα σαφές στοιχείο σημειολογίας που θεωρείται μήνυμα εκφοβισμού και προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση.