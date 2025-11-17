Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι - Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση
Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια η οποία πυροδότησε το αιματοκύλισμα στο χωριό του Ηρακλείου.
Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο φερόμενος δράστης αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.
Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.
«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.
