Ανατροπή λεωφορείου με 30 επιβάτες στον Ριζόμυλο του Βόλου – Στο νοσοκομείο 12 ελαφρά τραυματίες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα όπως και διερχόμενοι οδηγοί
Ένα λεωφορείο με 30 επιβάτες εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο του Βόλου, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».
Σύμφωνα με πληροφορίες 12 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου.
Το τουριστικό λεωφορείο με τους 30 προσκυνητές κατευθυνόταν από τη Λάρισα προς μοναστήρι στα Κανάλια Μαγνησίας.
Οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.
Το τουριστικό λεωφορείο με τους 30 προσκυνητές κατευθυνόταν από τη Λάρισα προς μοναστήρι στα Κανάλια Μαγνησίας.
Οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν και έσπευσαν σε βοήθεια.
