Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Αγνοείται Βέλγος κυβερνήτης ιστιοφόρου - Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κύθνου
Αγνοείται Βέλγος κυβερνήτης ιστιοφόρου - Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κύθνου
Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο σκάφος, που είχε αποπλεύσει από τη Μύκονο με προορισμό την Αίγινα
Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 85χρονου Βέλγου υπηκόου, κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της Τρίτης.
Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο σκάφος, που είχε αποπλεύσει από τη Μύκονο με προορισμό την Αίγινα.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, οι οικείοι του ειδοποίησαν τις αρχές όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με περιπολικά σκάφη και ιδιωτικά μέσα να συμμετέχουν στις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύθνου.
Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο και χωρίς επιβαίνοντες. Στο εσωτερικό του σκάφους βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του 85χρονου, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Με τη συνδρομή άλλου σκάφους, το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια, συνοδεία περιπολικού του Λιμενικού, στο λιμάνι Μέριχα Κύθνου.
Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο σκάφος, που είχε αποπλεύσει από τη Μύκονο με προορισμό την Αίγινα.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, οι οικείοι του ειδοποίησαν τις αρχές όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με περιπολικά σκάφη και ιδιωτικά μέσα να συμμετέχουν στις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύθνου.
Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο και χωρίς επιβαίνοντες. Στο εσωτερικό του σκάφους βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του 85χρονου, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Με τη συνδρομή άλλου σκάφους, το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια, συνοδεία περιπολικού του Λιμενικού, στο λιμάνι Μέριχα Κύθνου.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα