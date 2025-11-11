Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ σε κάτοικο της Δονούσας - Είχε φυλακισμένες και υποσιτισμένες 58 γάτες μέσα στα σκουπίδια και τη βρωμιά
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων - Δείτε φωτογραφίες
Περισσότερο από 1,7 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το χρηματικό πρόστιμο που επιβλήθηκε σε βάρος ενός 63χρονου άνδρα στη Δονούσα, που είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες, υπό ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Αστυνομικοί του Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνέλαβαν τον 63χρονο ύστερα από καταγγελίες για βασανισμό ζώων, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε περιφραγμένο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν ζώα σε περιβάλλον που δεν πληρούσε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής και φροντίδας.
Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, οι γάτες ήταν κλειδωμένες και υποσιτισμένες μέσα στα σκουπίδια.
Ο κατηγορούμενος που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν στο Μοσχάτο για αντίστοιχους λόγους, οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.
