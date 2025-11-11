Λέσβος: Εικόνες καταστροφής από τη σφοδρή κακοκαιρία - Δείτε φωτογραφίες
Λέσβος: Εικόνες καταστροφής από τη σφοδρή κακοκαιρία - Δείτε φωτογραφίες
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε υπερχείλιση των ποταμών της περιοχής - Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν - Στην περιοχή επιχειρούν 15 οχήματα της Πυροσβεστικής
Η Λέσβος μετρά τις πληγές της μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βασικές υποδομές. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στα νερά και οι κάτοικοι σε συνεργασεία με τις αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές μέσα στη λάσπη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ποταμός Τσικνιάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε ταχύτατα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και οχήματα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.
Η κυκλοφορία διεκόπη σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως στις περιοχές Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα κυριολεκτικά εξαφανίστηκε κάτω από τα νερά. Πολλά οχήματα ακινητοποιήθηκαν, με οδηγούς να αναγκάζονται να τα εγκαταλείψουν για να σωθούν.
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μεγάλες ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, με το νερό να έχει καταστρέψει ηλεκτρικές συσκευές, αποθηκευμένους εξοπλισμούς και εμπορεύματα.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και, κυρίως, τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παγιδευτούν.
Οι αρχές επιχειρούν από το πρωί με μηχανήματα και συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ποταμός Τσικνιάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε ταχύτατα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και οχήματα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.
Η κυκλοφορία διεκόπη σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως στις περιοχές Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα κυριολεκτικά εξαφανίστηκε κάτω από τα νερά. Πολλά οχήματα ακινητοποιήθηκαν, με οδηγούς να αναγκάζονται να τα εγκαταλείψουν για να σωθούν.
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μεγάλες ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, με το νερό να έχει καταστρέψει ηλεκτρικές συσκευές, αποθηκευμένους εξοπλισμούς και εμπορεύματα.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και, κυρίως, τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παγιδευτούν.
Οι αρχές επιχειρούν από το πρωί με μηχανήματα και συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα