Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Λέσβος: Προβλήματα από την κακοκαιρία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Καλλονή και Σκάλα, κλειστά τα σχολεία
Λέσβος: Προβλήματα από την κακοκαιρία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Καλλονή και Σκάλα, κλειστά τα σχολεία
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε» με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής με το νερό να φτάνει σε ορισμένα σημεία το μισό μέτρο
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας τη Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις.
Στην περιοχή επιχειρούν 15 οχήματα της Πυροσβεστικής για απάντληση των υδάτων.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε» με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.
Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους.
Κάτοικοι αναφέρουν ότι το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης.
Παράλληλα με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου τα σχολεία στην περιοχή θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.
Στην περιοχή επιχειρούν 15 οχήματα της Πυροσβεστικής για απάντληση των υδάτων.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε» με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.
Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους.
Κάτοικοι αναφέρουν ότι το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης.
Παράλληλα με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου τα σχολεία στην περιοχή θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.
Πηγή: stonisi.gr, lesvosnews.net
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τρίκαλα: 55χρονος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό - «Είμαι απελπισμένος και σε απόγνωση»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τρίκαλα: 55χρονος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό - «Είμαι απελπισμένος και σε απόγνωση»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα