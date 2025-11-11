Άγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 29χρονος για μπαλωθιές λίγες μέρες μετά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη
Ο 29χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας - Σε μεταγενέστερη έρευνα σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής
Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Άγιο Νικόλαο, μετά από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι του.
Το συμβάν, που προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια προειδοποίηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος από το Ηράκλειο είχε τονίσει ότι οι «μπαλωθιές» σε γλέντια, γάμους και βαφτίσεις αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.
Ο 29χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (10/11) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία και το όχημά του, καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν: Ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια, 24 κάλυκες από πυροβολισμούς και δύο μαχαίρια.
Σε μεταγενέστερη έρευνα σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής, γεγονός που οδήγησε στη σχηματισμό συμπληρωματικής δικογραφίας σε βάρος του.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.
