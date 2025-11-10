Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Μοναστηρίου με 7 τραυματίες
Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Μοναστηρίου με 7 τραυματίες
Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Εφτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων που έγινε το απόγευμα στην οδό Μοναστηρίου στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ.
Και οι 7 τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Και οι 7 τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα