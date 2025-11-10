Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε ετοιμόγεννη σε νοσοκομείο - Το όχημά της είχε εγκλωβιστεί λόγω της κακοκαιρίας
Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε ετοιμόγεννη σε νοσοκομείο - Το όχημά της είχε εγκλωβιστεί λόγω της κακοκαιρίας

Η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι

Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε ετοιμόγεννη σε νοσοκομείο - Το όχημά της είχε εγκλωβιστεί λόγω της κακοκαιρίας
Σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός αστυνομικού που μετέφερε μια έγκυο σε νοσοκομείο της Τρίπολης προκειμένου να γεννήσει. 

Σύμφωνα με το kalimera-arkadia.gr, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στον νέο αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Τρίπολη-Καλαμάτα, αστυνομικός του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, μετέφερε με υπηρεσιακό όχημα άμεσα και με ασφάλεια, την εγκυμονούσα γυναίκα με τον σύζυγό της στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, καθώς έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το όχημα στο οποίο επέβαινε η γυναίκα είχε ακινητοποιηθεί λόγω της κακοκαιρίας. 

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια ο επιληφθείς αστυνομικός, επισκέφθηκε τη γυναίκα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης όπου τη μετέφερε, για να της ευχηθεί για το νέο μέλος της οικογένειάς της.

