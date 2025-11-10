Κρήτη: Ψαροντουφεκάς εντόπισε άγαλμα στον βυθό
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Άγαλμα

Κρήτη: Ψαροντουφεκάς εντόπισε άγαλμα στον βυθό

Ο δύτης εντόπισε το άγαλμα μόλις λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια - Παρόμοια  αντικείμενα έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης

16 ΣΧΟΛΙΑ
Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκανε το Σάββατο(8/11) ένας δύτης, την ώρα που ψάρευε με ψαροντούφεκο στα νερά του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το ekriti.gr, σε βάθος μόλις 3,8 μέτρων και περίπου 70 μέτρα από την ακτή, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα άγαλμα που αναπαυόταν στον βυθό, ανάμεσα σε φύκια και βράχια.

Χερσόνησος: Πήγε για ψαροντούφεκο και βρήκε άγαλμα στον βυθό


Ο ίδιος περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη τη στιγμή της ανακάλυψης, δηλώνοντας πως ένιωσε έκπληξη και απορία για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα. Το περιστατικό κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει το θέμα. Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα.

Στόχος τους, σύμφωνα με τον κ. Θεοδούλου, είναι να προσδώσουν «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο. «Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εντοπιστεί και άλλα παρόμοια αντικείμενα στην περιοχή, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα λιονταριού.

16 ΣΧΟΛΙΑ

