Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Κρήτη: Ψαροντουφεκάς εντόπισε άγαλμα στον βυθό
Κρήτη: Ψαροντουφεκάς εντόπισε άγαλμα στον βυθό
Ο δύτης εντόπισε το άγαλμα μόλις λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια - Παρόμοια αντικείμενα έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης
Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκανε το Σάββατο(8/11) ένας δύτης, την ώρα που ψάρευε με ψαροντούφεκο στα νερά του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το ekriti.gr, σε βάθος μόλις 3,8 μέτρων και περίπου 70 μέτρα από την ακτή, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα άγαλμα που αναπαυόταν στον βυθό, ανάμεσα σε φύκια και βράχια.
Ο ίδιος περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη τη στιγμή της ανακάλυψης, δηλώνοντας πως ένιωσε έκπληξη και απορία για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα. Το περιστατικό κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή.
Για το συμβάν ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει το θέμα. Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα.
Στόχος τους, σύμφωνα με τον κ. Θεοδούλου, είναι να προσδώσουν «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο. «Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», σημείωσε.
Όπως πρόσθεσε, στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εντοπιστεί και άλλα παρόμοια αντικείμενα στην περιοχή, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα λιονταριού.
Ο ίδιος περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη τη στιγμή της ανακάλυψης, δηλώνοντας πως ένιωσε έκπληξη και απορία για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα. Το περιστατικό κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοια ευρήματα εντοπίζονται στην περιοχή.
Για το συμβάν ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει το θέμα. Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα.
Στόχος τους, σύμφωνα με τον κ. Θεοδούλου, είναι να προσδώσουν «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο. «Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», σημείωσε.
Όπως πρόσθεσε, στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εντοπιστεί και άλλα παρόμοια αντικείμενα στην περιοχή, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα λιονταριού.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα