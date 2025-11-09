42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος σήμερα: Άνοιξαν όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα
Είχαν κλείσει λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον Μαραθώνιο

Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών.

