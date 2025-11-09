42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος σήμερα: Άνοιξαν όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος σήμερα: Άνοιξαν όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα
Είχαν κλείσει λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον Μαραθώνιο
Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών.
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα