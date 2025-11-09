Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Βροχερή η Κυριακή, αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας - Ο καιρός στη διαδρομή του Μαραθωνίου
Βροχερή η Κυριακή, αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας - Ο καιρός στη διαδρομή του Μαραθωνίου
Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα είναι κάπως χαμηλότερη
Επιμένει και την Κυριακή η αστάθεια που φέρνει βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας.
Η ημέρα αναμένεται να είναι βροχερή με τοπικές καταιγίδες κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας και τοπικές νεφώσεις και βροχές στην υπόλοιπη χώρα.
Τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά τις 04:00, είχαμε καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην Ηλεία και ισχυρές βροχές στη Ζάκυνθο.
Βροχοπτώσεις είχαμε σε σχεδόν όλη τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, κατά τόπους μάλιστα ισχυρές, αλλά και στην ανατολική Αττική.
Την Κυριακή η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα είναι κάπως χαμηλότερη.
Το σκηνικό του καιρού δεν θα αλλάξει σημαντικά τη Δευτέρα και μόνο από την Τρίτη οι συνθήκες θα βελτιωθούν.
Αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, αλλά θα μειώνονται πλησιάζοντας προς τον τερματισμό Παράλληλα θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις περί τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17-19oC στο πρώτο μισό της διαδρομής και μεταξύ 20-22oC στο δεύτερο μισό.
Στην εικόνα παρουσιάζεται η διαδρομή καθώς και οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται κατά μήκος αυτής, σε ενδεικτικές χρονικές στιγμές.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την ΚυριακήΚατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία από το βράδυ.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες το πρωί.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και το μεσημέρι, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα κατά τόπους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και από το βράδυ στη δυτική Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.
Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διεύθυνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.
