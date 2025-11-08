Γρίφος ακόμα το ποιος έβαλε τη βόμβα στα Βορίζια - Γιατί «κοιτάνε» προς τις φυλακές Αλικαρνασσού
Πριν από τέσσερις ημέρες είχε κάνει έφοδο στις φυλακές το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ
Μια εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από το φονικό στα Βορίζια με δύο ανθρώπους να πέφτουν νεκροί από ανταλλαγή πυροβολισμών δύο αντίπαλων οικογενειών μετά από μια βόμβα που είχε μπει σε οικοδομή λίγες ώρες νωρίτερα.
Οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη τόσο για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων στη φονική μάχη όσο και το ποιος έβαλε τη βόμβα από την οποία φαίνεται ότι ξεκίνησαν όλα.
Στο πλαίσιο αυτό σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας από τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατείται, ο μεγαλύτερος αδελφός του Φανούρη Καργάκη, του ενός εκ των δύο θυμάτων στα Βορίζια, καθώς και ο ανιψιός και ο γαμπρός του.
Ο μεγαλύτερος αδελφός του 39χρονου είναι κρατούμενος από τον περασμένο Σεπτέμβριο για υπόθεση ζωοκλοπής και αυτό που θέλουν να δουν οι αστυνομικοί είναι αν έχει κάποια σχέση με τη βόμβα.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι πριν από τέσσερις ημέρες πραγματοποιήθηκε έφοδος στις Φυλακές Αλικαρνασσού από τους αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε για την έρευνα που σχετίζεται με την εύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα».
Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.
Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.
Η έρευνα για τα όπλα
