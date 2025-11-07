Η πρώτη σύλληψη για ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη Δήμος Θεσσαλονίκης Αστυνομία

Η πρώτη σύλληψη για ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης

Ο άνδρας εντοπίστηκε από την αστυνομία να αφήνει ογκώδη και μπάζα στην οδό Ρωξάνης

Η πρώτη σύλληψη για ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη σύλληψη για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πολίτη που εντοπίστηκε από την αστυνομία να αφήνει ογκώδη και μπάζα στην οδό Ρωξάνης.

Ο πολίτης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του. Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως η αγαστή συνεργασία Δημοτικής Αστυνομίας και Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) θα συνεχιστεί για την προστασία του δημόσιου χώρου και τη διαφύλαξη της εικόνας της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο

Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης