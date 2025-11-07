Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Η πρώτη σύλληψη για ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης
Ο άνδρας εντοπίστηκε από την αστυνομία να αφήνει ογκώδη και μπάζα στην οδό Ρωξάνης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη σύλληψη για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πολίτη που εντοπίστηκε από την αστυνομία να αφήνει ογκώδη και μπάζα στην οδό Ρωξάνης.
Ο πολίτης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του. Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως η αγαστή συνεργασία Δημοτικής Αστυνομίας και Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) θα συνεχιστεί για την προστασία του δημόσιου χώρου και τη διαφύλαξη της εικόνας της πόλης.
