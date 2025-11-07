Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
«Κολαστήριο» για ζώα στα παλιά σφαγεία Νέας Αλικαρνασσού, σε άθλια κατάσταση σκύλοι, άλογα και πρόβατα - Μία σύλληψη
Αστυνομικοί του τμήματος προστασίας ζώων και του α’ αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου ερεύνησαν τον χώρο από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με τη συνδρομή κτηνιατρικών αρχών και εθελοντών
Οργή προκαλούν οι εικόνες από τα παλιά σφαγεία της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου σύμφωνα με τη Φιλοζωική Ομάδα «Σείριος», εντοπίστηκαν δεκάδες ζώα σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
Αστυνομικοί του τμήματος προστασίας ζώων και του α’ αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου ερεύνησαν τον χώρο από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με τη συνδρομή κτηνιατρικών αρχών και εθελοντών, καταγράφοντας συνθήκες που, όπως επισημαίνουν, συνιστούν σοβαρή κακοποίηση και εγκατάλειψη ζώων.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 11 σκυλιά, 10 άλογα, δεκάδες πρόβατα και άλλα ζώα, πολλά από αυτά σε προχωρημένη εξάντληση. Ένα άτομο συνελήφθη, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο.
Η Φιλοζωική Ομάδα «Σείριος» ζητά την άμεση απομάκρυνση όλων των ζώων και καλεί τους αρμόδιους φορείς και πολίτες να συνδράμουν για να μην παραμείνουν «ούτε μια ώρα παραπάνω» σε αυτές τις συνθήκες.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν για το κολαστήριο στα παλιά Σφαγεία της Νέας Αλικαρνασσού.
Η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μετά από εισαγγελική παραγγελία, για τα σκυλιά που βρέθηκαν λιπόθυμα στην παραλιακή λεωφόρο της νέας Αλικαρνασσού τους προηγούμενους μήνες, αποκάλυψε μία τραγική πραγματικότητα δίπλα μας.
Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομίας Ζώων και του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου που πραγματοποιούσαν έρευνα από τις 06:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, εντόπισαν σε συνθήκες εξαθλίωσης αναρίθμητα σκυλιά, γάτες, άλογα πρόβατα και κατσίκες σε παραπήγματα που έχουν στηθεί εν μέρη πάνω σε δημοτική έκταση.
Από την εικόνα που κατέγραψαν εθελοντές πριν δοθεί εισαγγελική εντολή για να ανοίξουν τα παραπήγματα, τα κτίσματα και τα κοντέινερ απ’ όπου ακούγονται αμέτρητα σκυλιά να ουρλιάζουν, στο χώρο εντοπίζονται:
Τουλάχιστον 11 σκυλιά, γερμανικά ποιμενικά, Ελληνικά Ποιμενικά και άλλα μεγαλόσωμα - γιγαντόσωμα, κυνηγετικά, που διακρίνονται με αλυσίδες είτε κλειδωμένα μέσα σε παράγκες και γάτες περιφερόμενες πάνω σε σωρούς σκουπιδιών.
9 άλογα μέσα σε οίκημα και ένα σε περίφραξη εμφανώς υποσιτισμένο. (Συνολικά 10 ιπποειδή) Ακόμη δεκάδες πρόβατα κάτω από άθλιες συνθήκες εντός αστικού ιστού, κότες πάπιες κλπ.
Εθελοντές / εθελόντριες της Φιλοζωικής Ομάδας Σείριος παρέλαβαν ένα από τα σκυλιά που ζει ελεύθερο -περιφερόμενο στο χώρο και καταγράφεται ως «αδέσποτο». Έχει στειρωθεί ετοιμόγεννο με έξοδα εθελοντριών το προηγούμενο διάστημα και βρίσκεται υπό αγωγή για ερλίχια και αναιμία.
Είναι το 4ο σκυλί που απομακρύνεται σοβαρά άρρωστο τους τελευταίους μήνες από το σημείο με μέριμνα - έξοδα εθελοντών και πολιτών. Η Φιλοζωική Ομάδα Σείριος με τη συνδρομή πολιτών έχει καλύψει τα έξοδα για τη νοσηλεία με τύφο των 5 κουταβιών που έχουν περισυλλεγεί από το κυνοκομείο Ηρακλείου και προέρχονται εμφανώς από το ίδιο σημείο.
Ταυτόχρονα καθημερινά σιτίζονται σε διαφορετικό σημείο πάνω από 10 ακόμη κουτάβια και μεγαλύτερα σκυλιά τα οποία φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο σημείο που έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη χωματερή μέσα στην καρδιά της πόλης, δίπλα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
Το κυνοκομείο Ηρακλείου παρέλαβε δυο θηλυκά ζώα για άμεση στείρωση. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένα άτομο και έχει ταυτοποιηθεί ένα ακόμη.
Οι συνθήκες είναι τραγικές για όλα τα ζώα. Καλούμε όλους τους συναρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν για την απομάκρυνση τους από το σημείο και να φροντίσουν για την περίθαλψη τους.
Καλούμε κάθε εθελοντή, κάθε πολίτη που μπορεί να συνδράμει στη διάσωση των ζώων από αυτές της συνθήκες σε σύμπραξη και συνεργασία, για να μην παραμείνουν ούτε μια ώρα παραπάνω κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη κάθε εθελοντή και φιλόζωου πολίτη τόσο στην Εισαγγελική πρωτοβουλία για τη διενέργεια έρευνας, τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομίας Ζωών και του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου που χειρίζονται την υπόθεση. Εξίσου τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ηρακλείου για τη σημερινή προσπάθεια, η οποία ελπίζουμε να συνεχιστεί.
