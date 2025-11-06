«Ημέρα Καριέρας» από την ΔΥΠΑ το Σάββατο στα Ιωάννινα με πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας και η λίστα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν βρίσκονται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/47i-hmera-karieras-dypa-ioannina-savvato-8-noemvriou-2025Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.dypa.gov.grΌπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της χώρας.