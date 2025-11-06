Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
«Ημέρα Καριέρας» από την ΔΥΠΑ το Σάββατο στα Ιωάννινα με πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας
«Ημέρα Καριέρας» από την ΔΥΠΑ το Σάββατο στα Ιωάννινα με πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας
Συμμετέχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις - Oι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσουν διαδραστικά workshops
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δίνει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες της Ηπείρου, διοργανώνοντας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στα Ιωάννινα την 47η «Ημέρα Καριέρας», έναν θεσμό που ενώνει ανθρώπους και δημιουργεί προοπτικές.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, Τ.Κ. 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για πάνω από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά εκπροσώπους εταιρειών, να παραδώσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις εργασίας, αυξάνοντας τις πιθανότητες άμεσης πρόσληψης.
Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω της πλατφόρμας: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025
Workshops για υποψηφίους
Παράλληλα, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσουν διαδραστικά workshops, ανοιχτά για το κοινό, με τα εξής θέματα:
- Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος.
- Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη.
- Ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.
Οι εγγραφές θα γίνονται επί τόπου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Τα εργαστήρια προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους ή να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.
Ενημέρωση και υποστήριξη από τη ΜΕΜΜΕ
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα ενημερώνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τα ενεργά προγράμματα και τις δράσεις στήριξης της απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: www.dypa.gov.gr/memme
Χρήσιμες πληροφορίες
Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας και η λίστα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν βρίσκονται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/47i-hmera-karieras-dypa-ioannina-savvato-8-noemvriou-2025
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της χώρας.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της χώρας.
