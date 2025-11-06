Υπό κράτηση ξανά ο Ρώσος μοναχός που αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα
Υπό κράτηση ξανά ο Ρώσος μοναχός που αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα
Αρνήθηκε εκ νέου να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα ενόψει της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει για την απέλασή του
Κρατούμενος μέχρι και το Σάββατο θα παραμείνει ο Ρώσος μοναχός ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα 24ωρα για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια και για απείθεια, επειδή αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος φαίνεται ότι ανήκει στο Μοναστήρι της Μόσχας, ενώ εγκαταβιούσε στο κελί του Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος, αφού καταδικάστηκε χθες για απείθεια και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο μηνών, με τριετή αναστολή, συνελήφθη ξανά για τον ίδιο λόγο.
Συγκεκριμένα, ο μοναχός βρέθηκε και πάλι με χειροπέδες καθώς αρνήθηκε εκ νέου να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα ενόψει της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει για την απέλασή του.
Έτσι οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την υπόθεση να αναβάλλεται για το Σάββατο. Μέχρι τότε το δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνει υπό κράτηση.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο μοναχός κρίθηκε ένοχος για την πράξη της απείθειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο μηνών, με τριετή αναστολή, καθώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό μη ταπεινών αιτιών. Σχετικά με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα, το δικαστήριο τον έκρινε αθώο λόγω ελλείψεως δόλου.
Σύμφωνα με τον μοναχό, έφτασε στο Άγιον Όρος το 2015 ενώ το 2019 έληξε η βίζα του. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου δε μπορούσε να επιστρέψει στη χώρα του καθώς δεν υπήρχε απευθείας πτήση από την Ελλάδα για τη Ρωσία.
«Οι Ρώσοι ιερείς επιτρέπεται να φυλακιστούν αλλά απαγορεύεται να δώσουν αποτυπώματα», είπε εχθές στην απολογία του ο μοναχός. «Δεν μπόρεσα να φύγω, τα σύνορα ήταν κλειστά- κοιτούσα τον Θεό και έλεγα πότε θα μου δώσει την ευκαιρία να επιστρέψω», ανέφερε σε άλλο σημείο.
Σημειώνεται ότι ο μοναχός φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.
