Άνοιξαν οι δρόμοι στην Αθήνα μετά τις δύο συγκεντρώσεις στο Κέντρο



Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στις 6-7 Νοεμβρίου

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.Όπως ανέφεραν σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζήτησαν, μεταξύ άλλων,, να γίνουνγια την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης,, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για "μεταρρυθμίσεις" αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας» τόνισε η ΔΟΕ.Σε διήμερη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, διεκδικώντας ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει εξαγγείλει 48ωρη απεργία, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) προχώρησε σε 24ωρη κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.Η ΑΔΕΔΥ δήλωσε τη στήριξή της και κάλεσε τα συνδικαλιστικά στελέχη να συμμετάσχουν ενεργά στις απεργιακές συγκεντρώσεις.Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην πλατεία Μαβίλη, με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή και το Υπουργείο Υγείας. Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 12:00, έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση ειδικά για τους νοσοκομειακούς γιατρούς έξω από το Υπουργείο Υγείας.Τα αιτήματα των απεργών εστιάζουν στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι οι αποδοχές τους παραμένουν στα επίπεδα του 2011, με μικρές αυξήσεις που δεν αντισταθμίζουν τη μείωση του εισοδήματος των τελευταίων ετών.