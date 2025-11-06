Άνοιξαν οι δρόμοι στην Αθήνα μετά τις δύο συγκεντρώσεις στο Κέντρο
Άνοιξαν οι δρόμοι στην Αθήνα μετά τις δύο συγκεντρώσεις στο Κέντρο
Νωρίτερα είχε προκληθεί χάος από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τις πορείες από Υγειονομικούς και Εκπαιδευτικούς, ενώ βρισκόταν παράλληλα σε εξέλιξη η Σύνοδος Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στο Ζάππειο
Χάος επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας καθώς εξελίχθηκαν δύο συγκεντρώσεις και πορείες, παράλληλα με τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν για τη σύνοδο στο Ζάππειο, όπου μετέχουν 29 Ευρωπαίοι και Αμερικανοί υπουργοί
Ειδικότερα, το κέντρο της Αθήνας έκλεισε καθώς έγιναν συλλαλητήρια τόσο των Εκπαιδευτικών όσο και των Υγειονομικών.
Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και η Σταδίου έκλεισαν ενώ η κίνηση επί ώρες στο κέντρο ήταν στο κόκκινο.
Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους
Να σημειωθεί ότι πλήθος κόσμου διαδήλωσε μπροστά από τη Βουλή.
Νωρίτερα, με καπνογόνα και συνθήματα έφτασε στο Σύνταγμα το σώμα της μεγάλης πορείας που πραγματοποίησαν μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, στο πλαίσιο πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης.
Με καπνογόνα και συνθήματα στο Σύνταγμα - Άφησαν λουλούδια στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών
Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.
Όπως ανέφεραν σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.
«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για "μεταρρυθμίσεις" αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.
«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας» τόνισε η ΔΟΕ.
Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει εξαγγείλει 48ωρη απεργία, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) προχώρησε σε 24ωρη κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.
Η ΑΔΕΔΥ δήλωσε τη στήριξή της και κάλεσε τα συνδικαλιστικά στελέχη να συμμετάσχουν ενεργά στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην πλατεία Μαβίλη, με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή και το Υπουργείο Υγείας. Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 12:00, έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση ειδικά για τους νοσοκομειακούς γιατρούς έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Τα αιτήματα των απεργών εστιάζουν στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι οι αποδοχές τους παραμένουν στα επίπεδα του 2011, με μικρές αυξήσεις που δεν αντισταθμίζουν τη μείωση του εισοδήματος των τελευταίων ετών.
