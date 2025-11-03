Αναβολή για τις 23 Οκτωβρίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης Καμπανού στο Εφετείο Θεσσαλονίκης

Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.



Στο εδώλιο κάθονται ξανά οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Οι επτά εξ αυτών καταδικάστηκαν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Για τους περισσότερους, όμως, ασκήθηκε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Συγκεκριμένα, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.

Επιπλέον, για τρεις εξ αυτών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν «αγγίζει» δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέση τους.

Ως εκ τούτου οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο Εφετείο από μηδενική βάση, δηλαδή ξανά για ανθρωποκτονία με δόλο ενώ τρεις που καταδικάστηκαν ως συνεργοί, θα δικαστούν ο ένας ως ηθικός αυτουργός και οι δύο ως αυτουργοί.