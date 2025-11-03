Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης λίγο πριν τη δίκη για τη δολοφονία Καμπανού - Δύο συλλήψεις
Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης λίγο πριν τη δίκη για τη δολοφονία Καμπανού - Δύο συλλήψεις
«Ανεγκέφαλοι» όσοι συμμετέχουν σε επεισόδια, λέει ο πατέρας του Άλκη - Στο εδώλιο σήμερα θα καθίσουν ξανά οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ - Οι επτά είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη
Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λίγο πριν ξεκινήσει στο Εφετείο η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.
Το σκηνικό έντασης επικράτησε περίπου στις 8.30 όταν άτομα με κράνη επιτέθηκαν με καρέκλες κι αλλά αντικείμενα σε υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας που βρίσκονταν στα σκαλιά των δικαστηρίων. Άμεσα επενέβησαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ για να τους χωρίσουν ενώ προχώρησαν και σε περιορισμένοι χρήση δακρυγόνων.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Η ένταση έξω από τα δικαστήρια συνεχίστηκε κα λίγη ώρα αργότερα όταν οπαδοί ξεκίνησαν να λογομαχούν εκ νέου, πιάστηκαν στα χέρια και επενέβησαν ξανά οι δυνάμεις της αστυνομίας.
Για τα επεισόδια η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές και δύο συλλήψεις ατόμων.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πατέρας του Αλκη, Αριστείδης Καμπανός, ανέφερε ότι δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία ακόμα και έξω και τα δικαστήρια.
Σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, ανέφερε ότι περιμένει από τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους και να αποδώσουν για το ειδεχθές έγκλημα με θύμα τον γιου του.
Η μεταγωγή των κατηγορουμένων:
Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος Άλκης έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.
Στο εδώλιο σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης θα καθίσουν ξανά οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Οι επτά εξ αυτών καταδικάστηκαν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.
Για τους περισσότερους, όμως, ασκήθηκε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Συγκεκριμένα, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.
Επιπλέον, για τρεις εξ αυτών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν «αγγίζει» δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέση τους.
Ως εκ τούτου οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο Εφετείο από μηδενική βάση, δηλαδή ξανά για ανθρωποκτονία με δόλο ενώ τρεις που καταδικάστηκαν ως συνεργοί, θα δικαστούν ο ένας ως ηθικός αυτουργός και οι δύο ως αυτουργοί.
Εκτός από το σκέλος που αφορά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο.
Το σκηνικό έντασης επικράτησε περίπου στις 8.30 όταν άτομα με κράνη επιτέθηκαν με καρέκλες κι αλλά αντικείμενα σε υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας που βρίσκονταν στα σκαλιά των δικαστηρίων. Άμεσα επενέβησαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ για να τους χωρίσουν ενώ προχώρησαν και σε περιορισμένοι χρήση δακρυγόνων.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Η ένταση έξω από τα δικαστήρια συνεχίστηκε κα λίγη ώρα αργότερα όταν οπαδοί ξεκίνησαν να λογομαχούν εκ νέου, πιάστηκαν στα χέρια και επενέβησαν ξανά οι δυνάμεις της αστυνομίας.
Για τα επεισόδια η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές και δύο συλλήψεις ατόμων.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πατέρας του Αλκη, Αριστείδης Καμπανός, ανέφερε ότι δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία ακόμα και έξω και τα δικαστήρια.
Σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, ανέφερε ότι περιμένει από τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους και να αποδώσουν για το ειδεχθές έγκλημα με θύμα τον γιου του.
Η μεταγωγή των κατηγορουμένων:
Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος Άλκης έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.
Στο εδώλιο σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης θα καθίσουν ξανά οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Οι επτά εξ αυτών καταδικάστηκαν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.
Για τους περισσότερους, όμως, ασκήθηκε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Συγκεκριμένα, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.
Επιπλέον, για τρεις εξ αυτών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν «αγγίζει» δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέση τους.
Ως εκ τούτου οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο Εφετείο από μηδενική βάση, δηλαδή ξανά για ανθρωποκτονία με δόλο ενώ τρεις που καταδικάστηκαν ως συνεργοί, θα δικαστούν ο ένας ως ηθικός αυτουργός και οι δύο ως αυτουργοί.
Εκτός από το σκέλος που αφορά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα