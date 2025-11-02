Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 56 αλλοδαπούς νότια της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Λιμενικό Σώμα

Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 56 αλλοδαπούς νότια της Κρήτης

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 56 αλλοδαπούς νότια της Κρήτης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 56 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, που εντοπίστηκε από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) με σημαία Μαδέιρα, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για συνδρομή στην επιχείρηση.

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

8 ΣΧΟΛΙΑ

