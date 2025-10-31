Λάρισα: Άγριο επεισόδιο στα ΚΤΕΛ - Ένας 60χρονος και ένας νεαρός πιάστηκαν στα χέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Ξύλο ΚΤΕΛ

Ο 60χρονος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να δεχθεί πρώτες βοήθειες από διασώστη του ΕΚΑΒ

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στη μία το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) στα ΚΤΕΛ Λάρισας, όταν δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για έναν νεαρό και έναν 60χρονο, οι οποίοι μετά από καυγά έπαιξαν ξύλο. Ο 60χρονος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να δεχθεί πρώτες βοήθειες από διασώστη του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε και της αστυνομίας μαζί με την ΟΠΚΕ.

