Έξι συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη από την κατάληψη Ευαγγελισμός στην Κρήτη που εκκενώθηκε - Δείτε τι βρήκαν
Έξι συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη από την κατάληψη Ευαγγελισμός στην Κρήτη που εκκενώθηκε - Δείτε τι βρήκαν
Πρόκειται για τέσσερις άντρες και δύο κοπέλες- Στο κτήριο που τελούσε υπό κατάληψη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά και αντιασφυξιογόνες μάσκες
Σε εκκένωση του κτηρίου της κατάληψης «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο της Κρήτης προχώρησε σήμερα τα ξημερώματα η ΕΛΑΣ.
Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έφοδο εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά έξι άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση - το περασμένο Σάββατο - κατά του Μάκη Βορίδη όταν πήγε σε εστιατόριο με την οικογένεια και φίλους του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr πρόκειται για τέσσερις άνδρες και δύο κοπέλες, όλοι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 33 ετών.
Από τους έξι, οι δύο συλλαμβάνονται πρώτη φορά, οι τρεις έχουν συλληφθεί ξανά μέσα στην κατάληψη και ο ένας έχει ξανασυλληφθεί για επιθέσεις σε αστυνομικούς.
Στο κτήριο που τελούσε υπό κατάληψη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά και αντιασφυξιογόνες μάσκες.
Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα
Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που έγινε στις 04:30 τα ξημερώματα.
Η επίθεση με στόχο τον πρώην υπουργό έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο κ. Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.
Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έφοδο εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά έξι άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση - το περασμένο Σάββατο - κατά του Μάκη Βορίδη όταν πήγε σε εστιατόριο με την οικογένεια και φίλους του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr πρόκειται για τέσσερις άνδρες και δύο κοπέλες, όλοι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 33 ετών.
Από τους έξι, οι δύο συλλαμβάνονται πρώτη φορά, οι τρεις έχουν συλληφθεί ξανά μέσα στην κατάληψη και ο ένας έχει ξανασυλληφθεί για επιθέσεις σε αστυνομικούς.
Στο κτήριο που τελούσε υπό κατάληψη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά και αντιασφυξιογόνες μάσκες.
Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα
Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που έγινε στις 04:30 τα ξημερώματα.
Η επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη
Η επίθεση με στόχο τον πρώην υπουργό έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο κ. Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.
Αφού προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί, ο ταραξίες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.
Ο κ. Βορίδης σε δήλωσή του μετά το περιστατικό έκανε λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.
«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ο κ. Βορίδης σε δήλωσή του μετά το περιστατικό έκανε λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.
«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα