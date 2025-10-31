Έξι συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη από την κατάληψη Ευαγγελισμός στην Κρήτη που εκκενώθηκε - Δείτε τι βρήκαν

Αφού προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί, ο ταραξίες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.Ο κ. Βορίδης σε δήλωσή του μετά το περιστατικό έκανε λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».