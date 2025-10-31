Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
28χρονος προσπάθησε να περάσει 19 κιλά κάνναβης μέσα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Δείτε φωτογραφία
Τον εντόπισαν στον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου
Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από το αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τετάρτης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 28χρονος που συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινεί ναρκωτικά.
Ο 28χρονος εντοπίστηκε στον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου έχοντας κρυμμένες σε βαλίτσα 36 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18,8 κιλών
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας ενώ ο 28χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
