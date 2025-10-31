28χρονος προσπάθησε να περάσει 19 κιλά κάνναβης μέσα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Δείτε φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Κάνναβη Ναρκωτικά Σύλληψη Βαλίτσα

28χρονος προσπάθησε να περάσει 19 κιλά κάνναβης μέσα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Δείτε φωτογραφία

Τον εντόπισαν στον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου

28χρονος προσπάθησε να περάσει 19 κιλά κάνναβης μέσα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Δείτε φωτογραφία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από το αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 28χρονος που συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινεί ναρκωτικά.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε στον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου έχοντας κρυμμένες σε βαλίτσα 36 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18,8 κιλών

28χρονος προσπάθησε να περάσει 19 κιλά κάνναβης μέσα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Δείτε φωτογραφία
28χρονος προσπάθησε να περάσει 19 κιλά κάνναβης μέσα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Δείτε φωτογραφία


Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης  μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας ενώ ο 28χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης