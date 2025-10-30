ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

26χρονος χωρίς δίπλωμα έτρεχε με 174χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Το όριο ήταν στα 80
ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγός Σύλληψη Περιφερειακή Υμηττού Ραντάρ Τροχαία

26χρονος χωρίς δίπλωμα έτρεχε με 174χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Το όριο ήταν στα 80

Τον 26χρονο έπιασε ραντάρ στο ύψος της Παλλήνης - Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

26χρονος χωρίς δίπλωμα έτρεχε με 174χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Το όριο ήταν στα 80
24 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 26χρονου τον οποίο ραντάρ έπιασε να τρέχει με 174 χλμ/ώρα στην περιφερειακή Υμηττού προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Η παράβαση σημειώθηκε στο ύψος της Παλλήνης σε περιοχή όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 80 χλμ/ώρα «με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί που σταμάτησαν τον 26χρονο διαπίστωσαν, μάλιστα, ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Στον 26χρονο επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης