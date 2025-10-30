Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
26χρονος χωρίς δίπλωμα έτρεχε με 174χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Το όριο ήταν στα 80
Τον 26χρονο έπιασε ραντάρ στο ύψος της Παλλήνης - Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Στη σύλληψη ενός 26χρονου τον οποίο ραντάρ έπιασε να τρέχει με 174 χλμ/ώρα στην περιφερειακή Υμηττού προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής
Η παράβαση σημειώθηκε στο ύψος της Παλλήνης σε περιοχή όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 80 χλμ/ώρα «με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.
Οι αστυνομικοί που σταμάτησαν τον 26χρονο διαπίστωσαν, μάλιστα, ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
Στον 26χρονο επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
