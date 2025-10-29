Ξεκίνησαν τα σχολικά γεύματα σε όλη την Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολικά γεύματα ΟΠΕΚΑ Δόμνα Μιχαηλίδου Δημοτικά σχολεία

Ξεκίνησαν τα σχολικά γεύματα σε όλη την Ελλάδα

Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, προσφέροντας καθημερινά 231.062 ζεστά μεσημεριανά, βασισμένα στη μεσογειακή διατροφή, σε μαθητές δημοτικών σχολείων σε 1.918 σχολικές μονάδες, σε 153 δήμους σε όλη τη χώρα

Ξεκίνησαν τα σχολικά γεύματα σε όλη την Ελλάδα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σήμερα ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 231.062 ζεστών, σχεδιασμένων με βάση τη μεσογειακή διατροφή, γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και υλοποιείται σε 1.918 σχολικές μονάδες από 153 δήμους πανελλαδικά.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Από σήμερα, 231.062 μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σε όλη την Ελλάδα, θα απολαμβάνουν, κάθε μέρα, ζεστό μεσημεριανό γεύμα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε, μέσω του θεσμού αυτού, την ελληνική οικογένεια, την ελληνική περιφέρεια, τα νησιά μας, περιοχές απομακρυσμένες και μειονεκτικές. Δέσμευση μας είναι, κάθε χρόνο, να εντάσσουμε περισσότερους Δήμους και να προσφέρουμε ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα σε περισσότερα παιδιά. Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι μία καθημερινή μέριμνα της Κυβέρνησης και μια, ακόμα, αφετηρία ίσων ευκαιριών, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Δεν προσφέρουμε απλά και μόνο γεύματα. Προσφέρουμε αληθινή τροφή για την καλλιέργεια αξιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί τα Eurofighter δεν φέρνουν την Άνοιξη για την υπεροπλία της Τουρκίας

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές

Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων... πριν το Λούβρο - Ποια αριστουργήματα αγνοούνται ακόμη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης