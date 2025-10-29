Συγκινητικές οι παρελάσεις σε Σίκινο και Ψέριμο από μαθητές σχολείων του Περιστερίου και του Ελληνικού - Δείτε βίντεο
«Μια παρέλαση καρδιάς και ψυχής, που ένωσε το Περιστέρι με την ακριτική Ελλάδα 🇬🇷 και έστειλε παντού το μήνυμα: Η Ελλάδα μας είναι Μία — δυνατή, ενωμένη και περήφανη!» έγραψε στο μήνυμά του ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης

Μοναδικές στιγμές βίωσαν όσοι βρέθηκαν σε Σίκινο και Ψέριμο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου καθώς στα δύο μικρά νησιά βρέθηκαν μαθητές σχολείων της Αττικής για να στηρίξουν τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν εκεί.

Στη Σίκινο ταξίδεψαν αγόρια και κορίτσια από το 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού που παρέλασαν μαζί με μαθητές του νησιού στην κεντρική πλατεία.



Στην Ψέριμο βρέθηκαν ανήμερα της Εθνικής Επετείου, μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου οι οποίοι μαζί με τα δύο παιδιά του Δημοτικού και τα δύο του Νηπιαγωγείου του νησιού, παρέλασαν με περηφάνια και χαμόγελο.

«Μια παρέλαση καρδιάς και ψυχής, που ένωσε το Περιστέρι με την ακριτική Ελλάδα 🇬🇷 και έστειλε παντού το μήνυμα: Η Ελλάδα μας είναι Μία — δυνατή, ενωμένη και περήφανη!» έγραψε στο μήνυμά του ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης κάνοντας λόγο για «μοναδική εμπειρία ζωής, που μας γέμισε περηφάνια, συγκίνηση και αισιοδοξία για το μέλλον»



