Αγωνία για οικογένεια με τρία παιδιά που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη
Αγωνία για οικογένεια με τρία παιδιά που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του Γκεμπζέ - Επιστρατεύτηκαν δεκάδες διασώστες και ειδικά μηχανήματα - Διασώστες άκουσαν φωνές κάτω από τα συντρίμμια - Δείτε live εικόνα από το σημείο

Αγωνία για οικογένεια με τρία παιδιά που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη
Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας σήμερα στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία με τις αρχές να αναζητούν μία οικογένεια με τρία παιδιά που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου, η οικογένεια βρισκόταν μέσα σε αυτό, καθώς ο ζευγάρι ενοικιαστών που ζούσε στον μεσαίο όροφο, δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή του συμβάντος. Έτσι οι αρχές αναζητούν αυτή τη στιγμή τους γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

Δείτε live εικόνα από τις επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη

#SONDAKİKA Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var…

Διασώστες άκουσαν φωνές κάτω από τα συντρίμμια

Ο κυβερνήτης της Κοτζαελί, Ιλχάμι Ακτάς, δήλωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται σε όλες τις πτυχές τους και πρόσθεσε: «Εκτιμάται ότι χθες το βράδυ μια οικογένεια βρέθηκε κάτω από τα ερείπια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία παιδιά τους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Η φήμη είναι αληθινή. Οι συνάδελφοί μας που άκουσαν τη φωνή του πολίτη συνεχίζουν τις εργασίες τους».



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άτομα εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Κλείσιμο

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπιουγιουκγιοζ ανέφερε ότι στο κτίριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας TÜİK, κατοικούσαν δύο οικογένειες – συνολικά επτά άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

«Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε πιο σαφή εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.
