Νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα ανετράπη και έλιωσε ΙΧ στη Βάρη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Aπό την ανατροπή του βαρέος οχήματος δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στις 7:30 στη λεωφόρο Ευελπίδων, στα Βλάχικα της Βάρης, στο ρεύμα προς Βούλα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο όχημα.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, η νταλίκα «έλιωσε» το ΙΧ που ήταν σταθμευμένο, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Το περιστατικό συνέβη ακριβώς μπροστά από πρατήριο υγρών καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.
Από την ανατροπή του βαρέος οχήματος δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές τόσο στο φορτηγό όσο και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία στο ρεύμα προς Βούλα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ελληνικού.
