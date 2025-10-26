Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ωρα για «φραπέ» και «χασάπη» στην Εξεταστική
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ωρα για «φραπέ» και «χασάπη» στην Εξεταστική
Στο Λουξεμβούργο ο Κώστας Τσιάρας θα δώσει μάχη για ξεμπλοκάρισμα των επιδοτήσεων στους αγρότες, ενώ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναμένεται να πάρουν σειρά οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης - Το μοιραίο λάθος του λογιστή που αποκάλυψε το κύκλωμα
Στο Λουξεμβούργο... μετακομίζει από αύριο και για 48 ώρες η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς μεταβαίνει εκεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας για να συμμετάσχει στο συμβούλιο υπουργών, που έχει ως θέμα την ΚΑΠ. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι ο υπουργός θα επιδιώξει την επίσπευση των πληρωμών για τους αγρότες, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των ελέγχων για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.
Παράλληλα, συνεχίζονται μέσα στο Σαββατοκύριακο οι απολογίες μελών κυκλώματος που χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια αποσπώντας παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ και πλέον έξι έχουν προφυλακισθεί, ενώ στην κρισιμότερη ευθεία πρόκειται να εισέλθουν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: τις επόμενες ημέρες θα σταλούν οι κλήσεις για κατάθεση προς όλους τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2019-2025, ενώ θα ακολουθήσουν οι κλητεύσεις του «Φραπέ», του «Χασάπη» και της αγρότισσας με τη Ferrari.
Πάντως, μετά την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντριας Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει αποσπαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία μαζί με εκείνο του Μάκη Βορίδη, προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι κατέπεσε η σκευωρία σε βάρος του.
Η κυρία Τυχεροπούλου κατέθεσε ότι ο πρώην υπουργός και οι συνεργάτες του ουδέποτε της ζήτησαν να αποδεσμεύσει και να πληρώσει «ύποπτα» ΑΦΜ, προσθέτοντας ότι της ζητούσαν πληροφορίες για την πορεία των ελέγχων σε μια περίοδο που η ίδια ήταν προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η ποινική εμπλοκή του κ. Βορίδη προέκυψε από την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του κ. Γρηγόρη Βάρρα, πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος παραιτήθηκε με απαίτηση Βορίδη και σήμερα διατηρεί θέση συμβούλου για θέματα αγροτικού τομέα στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Βάρρας επανέλαβε τους ισχυρισμούς του και στην Εξεταστική της Βουλής, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το «Συμφωνώ» του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων.
Πάντως, από το περιβάλλον του κ. Βορίδη σημειώνεται ότι η κατάθεσή του στην Εξεταστική θα κρύβει πολλές εκπλήξεις και έγγραφα που ανατρέπουν πλήρως τους ισχυρισμούς Βάρρα και εξηγούν τους πραγματικούς λόγους της αποπομπής του.
Αμέσως μετά την εξέταση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, τα μέλη της Εξεταστικής θα κληθούν να ανανεώσουν τον κατάλογο των μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ν.Δ. προτίθεται να αποδεχθεί κάθε μάρτυρα που θα υποδείξει η αντιπολίτευση, αρκεί να σχετίζεται με την υπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από την πρόσκληση προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη -ο οποίος άλλωστε ζήτησε να καταθέσει-, αναμένεται να κληθούν οι Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου.
Δεδομένη, επίσης, θεωρείται η κλήτευση των Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές»), Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπης») και του πρώην κομματικού στελέχους της Ν.Δ. Πόπης Σεμερτζίδου. Στη λίστα νέων μαρτύρων της πλειοψηφίας θα υπάρχει και το όνομα του Νίκου Μπουνάκη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και ιδιοκτήτη του ΚΥΔ, από το οποίο φαίνεται ότι έγινε η αίτηση επιδότησης χαρακτηρίζοντας βοσκότοπο τη λίμνη Κάρλα.
Ο κατάλογος των μαρτύρων
Αμέσως μετά την εξέταση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, τα μέλη της Εξεταστικής θα κληθούν να ανανεώσουν τον κατάλογο των μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ν.Δ. προτίθεται να αποδεχθεί κάθε μάρτυρα που θα υποδείξει η αντιπολίτευση, αρκεί να σχετίζεται με την υπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από την πρόσκληση προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη -ο οποίος άλλωστε ζήτησε να καταθέσει-, αναμένεται να κληθούν οι Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου.
Δεδομένη, επίσης, θεωρείται η κλήτευση των Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές»), Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπης») και του πρώην κομματικού στελέχους της Ν.Δ. Πόπης Σεμερτζίδου. Στη λίστα νέων μαρτύρων της πλειοψηφίας θα υπάρχει και το όνομα του Νίκου Μπουνάκη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και ιδιοκτήτη του ΚΥΔ, από το οποίο φαίνεται ότι έγινε η αίτηση επιδότησης χαρακτηρίζοντας βοσκότοπο τη λίμνη Κάρλα.
Τα ΚΥΔ στον πυρήνα του σκανδάλου
Πάντως τα έως τώρα ευρήματα της Εξεταστικής συγκλίνουν σχεδόν απόλυτα με τις αντίστοιχες έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας, που έχουν οδηγήσει στις πρώτες 37 συλλήψεις. Μάρτυρες που φαίνεται να έχουν άριστη γνώση του πολυπλόκαμου μηχανισμού για την άντληση αγροτικών επιδοτήσεων, δείχνουν ως βασικό πρωταγωνιστή των παρανομιών τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (KYΔ).
Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανατρέχουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής να συγκεντρώσουν όλα τα έγγραφα και να υποβάλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις σχετικές αιτήσεις. Τα ΚΥΔ είναι, μάλιστα, διασυνδεδεμένα με τους βοσκοτοπικούς χάρτες όλης της χώρας και γνωρίζουν άμεσα ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί στον Οργανισμό. Εχουν με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να τα οικειοποιηθούν με αυθαίρετες και παράτυπες δηλώσεις. Η συγκεκριμένη παράνομη πρακτική αποφέρει τεράστια κέρδη σε κυκλώματα που δρουν ανά την Ελλάδα.
Είναι, μάλιστα, ενδεικτικό ότι ενώ θα θα έπρεπε να λειτουργούν περί τα 250 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα ώστε η λειτουργία τους να είναι οικονομικά βιώσιμη, σήμερα εντοπίζονται σχεδόν 500 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Εξίσου αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και καθηγητή πανεπιστημίου Γιώργου Ζαλίδη, ο οποίος είπε στα μέλη της Εξεταστικής ότι περίπου 50.000 παράτυπες αιτήσεις για ενίσχυση βιολογικής γεωργίας διαβιβάστηκαν στον Οργανισμό από 40 ΚΥΔ, η έδρα των οποίων εντοπίζεται σε Κρήτη, Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα.
Το κοινό μοτίβο για την παράνομη απόσπαση επιδοτήσεων μέσω ΚΥΔ περιγράφεται και στην πολυσέλιδη δικογραφία που οδήγησε στις συλλήψεις 37 μελών του κυκλώματος. Μεταξύ άλλων, κεντρικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονται ένας 36χρονος, υπάλληλος ΚΥΔ, κι ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται στην εικονική κατάθεση μισθωτηρίων αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων.
Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ένα λάθος του λογιστή φαίνεται να οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόσωπο, έχοντας πρόσβαση στους κλειδαρίθμους δεκάδων πελατών, χρησιμοποιούσε την καρτέλα τους χωρίς να το γνωρίζουν, προκειμένου να πραγματοποιεί διαδοχικές εικονικές μεταβιβάσεις βοσκοτόπων. Ωστόσο, λίγο πριν από την υποβολή της οριστικής δήλωσης έσβηνε τα ίχνη προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πελάτες του με ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που ποτέ δεν τους άνηκαν.
Σε μια περίπτωση, ωστόσο, αμέλησε να κάνει την τροποποιητική, με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να επιβάλει στον ανυποψίαστο πελάτη του ΕΝΦΙΑ δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η έρευνα που ακολούθησε -σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές- οδήγησε στον εντοπισμό του καλοστημένου μηχανισμού που είχαν φτιάξει τα 37 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Το κύκλωμα με τους 37
