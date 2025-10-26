ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τα δύο αδέλφια που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης - Στις έξι έφτασαν οι προφυλακίσεις
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τα δύο αδέλφια που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης - Στις έξι έφτασαν οι προφυλακίσεις
Για σήμερα Κυριακή έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης
Το δρόμο για τη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα πήραν σήμερα δυο ακόμη κατηγορούμενοι για τη νέα μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, οι δυο κατηγορούμενοι που προφυλακίζονται είναι αδέρφια και φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Να σημειωθεί ότι για σήμερα Κυριακή έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.
Χθες, εν τω μεταξύ ανακριτής και εισαγγελέας, οδήγησαν στη φυλακή τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης. Ειδικότερα, χθες προφυλακίστηκαν δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα το οποίο, κατά τη δικογραφία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Ακόμη προφυλακιστέα κρίθηκε χθες και μια γυναίκα 53 ετών και ένας ακόμη άνδρας κατηγορούμενος, ο οποίος από τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.
Κατά περίπτωση σε βάρος των 37 συλληφθέντων η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Δεύτερα.
Στα πολυσέλιδα κατηγορητήρια που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναφέρει για τη δράση των κατηγορούμενων: «Η υπό κρίση εγκληματική οργάνωση, της οποίας η δράση, ως ελέχθη, εκτεινόταν σε όλη σχεδόν την Ελληνική Επικράτεια, δραστηριοποιούνταν μεθοδικά και συντονισμένα στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων, εκμεταλλευόμενη αφενός την εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία ορισμένων μελών της επί των διαδικασιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής ΟΠΕΚΕΠΕ), αφετέρου τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και την πλημμελή ή ανύπαρκτη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών —δηλαδή εκτάσεις που μπορούσαν να αποφέρουν επιδοτήσεις, χωρίς όμως να έχουν δηλωθεί σε Ε.Α.Ε. από τους νόμιμους κατόχους τους. Στη συνέχεια, τα αγροτεμάχια αυτά καταχωρίζονταν προσχηματικά στα έντυπα Ε9 διαφόρων μελών της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών.
Ακολούθως, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες προέβαιναν σε εικονικές μισθώσεις προς άλλα μέλη της ίδιας οργάνωσης, τα οποία παριστάνονταν ψευδώς ως μισθωτές, με σκοπό να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και να εισπράττουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος που αποδιδόταν στους λοιπούς συμμετέχοντες, πρωτίστως στον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.
Στην πραγματικότητα, τα ακίνητα αυτά ήταν κατά κανόνα εκτάσεις μεγάλης επιφάνειας, απομακρυσμένες από την κατοικία των φερόμενων ως ιδιοκτητών, ενώ διαγράφονταν από τα ηλεκτρονικά αρχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την προσχηματική καταχώρισή τους. Οι δε αιτιολογίες που καταχωρίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ κατά την εισαγωγή ή διαγραφή τους ήταν γενικόλογες και ασαφείς, όπως «επικαιροποίηση», «ΑΤΑΚ» ή «λάθος καταχώριση», προκειμένου να αποκρύπτεται η παράνομη μεταβολή.
Σε άλλες περιπτώσεις, ουδεμία καταχώριση στο Ε9 πραγματοποιούνταν, ενώ τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ως μισθωμένα από πρόσωπα χωρίς καμία ακίνητη περιουσία στην κατοχή τους, με μοναδικό σκοπό την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Παράλληλα, σε πλήθος περιπτώσεων δηλώνονταν ψευδείς αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, ώστε να διαμορφώνεται τεχνητά αυξημένη επιλεξιμότητα και να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη κατανομή βοσκοτόπων από τη δημόσια διανομή. Όλα τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με απόλυτη πειθαρχία στη συλλογική δομή αυτής, υποτάσσοντας την ατομική τους βούληση στη βούληση της ομάδας, συνεργαζόμενα στενά και επαναλαμβανόμενα για την επίτευξη του κοινού σκοπού: την παράνομη αποκόμιση οικονομικών ωφελημάτων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πράξεις αυτές, τελούμενες μεθοδικά, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξημένη απαξία και αντικοινωνικότητα, καθώς υπονομεύουν θεσμούς χρηματοδότησης που αποσκοπούν στη στήριξη της πραγματικής αγροτικής παραγωγής».
Όλες οι ειδήσεις
Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης
Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;
Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία
Χθες, εν τω μεταξύ ανακριτής και εισαγγελέας, οδήγησαν στη φυλακή τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης. Ειδικότερα, χθες προφυλακίστηκαν δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα το οποίο, κατά τη δικογραφία, δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Ακόμη προφυλακιστέα κρίθηκε χθες και μια γυναίκα 53 ετών και ένας ακόμη άνδρας κατηγορούμενος, ο οποίος από τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.
Κατά περίπτωση σε βάρος των 37 συλληφθέντων η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη δικογραφία η ζημιά για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση των κατηγορούμενων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Δεύτερα.
Στα πολυσέλιδα κατηγορητήρια που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναφέρει για τη δράση των κατηγορούμενων: «Η υπό κρίση εγκληματική οργάνωση, της οποίας η δράση, ως ελέχθη, εκτεινόταν σε όλη σχεδόν την Ελληνική Επικράτεια, δραστηριοποιούνταν μεθοδικά και συντονισμένα στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων, εκμεταλλευόμενη αφενός την εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία ορισμένων μελών της επί των διαδικασιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής ΟΠΕΚΕΠΕ), αφετέρου τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και την πλημμελή ή ανύπαρκτη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το κατηγορητήριο
Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών —δηλαδή εκτάσεις που μπορούσαν να αποφέρουν επιδοτήσεις, χωρίς όμως να έχουν δηλωθεί σε Ε.Α.Ε. από τους νόμιμους κατόχους τους. Στη συνέχεια, τα αγροτεμάχια αυτά καταχωρίζονταν προσχηματικά στα έντυπα Ε9 διαφόρων μελών της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών.
Ακολούθως, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες προέβαιναν σε εικονικές μισθώσεις προς άλλα μέλη της ίδιας οργάνωσης, τα οποία παριστάνονταν ψευδώς ως μισθωτές, με σκοπό να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και να εισπράττουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος που αποδιδόταν στους λοιπούς συμμετέχοντες, πρωτίστως στον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.
Στην πραγματικότητα, τα ακίνητα αυτά ήταν κατά κανόνα εκτάσεις μεγάλης επιφάνειας, απομακρυσμένες από την κατοικία των φερόμενων ως ιδιοκτητών, ενώ διαγράφονταν από τα ηλεκτρονικά αρχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την προσχηματική καταχώρισή τους. Οι δε αιτιολογίες που καταχωρίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ κατά την εισαγωγή ή διαγραφή τους ήταν γενικόλογες και ασαφείς, όπως «επικαιροποίηση», «ΑΤΑΚ» ή «λάθος καταχώριση», προκειμένου να αποκρύπτεται η παράνομη μεταβολή.
Σε άλλες περιπτώσεις, ουδεμία καταχώριση στο Ε9 πραγματοποιούνταν, ενώ τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ως μισθωμένα από πρόσωπα χωρίς καμία ακίνητη περιουσία στην κατοχή τους, με μοναδικό σκοπό την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Παράλληλα, σε πλήθος περιπτώσεων δηλώνονταν ψευδείς αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, ώστε να διαμορφώνεται τεχνητά αυξημένη επιλεξιμότητα και να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη κατανομή βοσκοτόπων από τη δημόσια διανομή. Όλα τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν με απόλυτη πειθαρχία στη συλλογική δομή αυτής, υποτάσσοντας την ατομική τους βούληση στη βούληση της ομάδας, συνεργαζόμενα στενά και επαναλαμβανόμενα για την επίτευξη του κοινού σκοπού: την παράνομη αποκόμιση οικονομικών ωφελημάτων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πράξεις αυτές, τελούμενες μεθοδικά, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξημένη απαξία και αντικοινωνικότητα, καθώς υπονομεύουν θεσμούς χρηματοδότησης που αποσκοπούν στη στήριξη της πραγματικής αγροτικής παραγωγής».
Όλες οι ειδήσεις
Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης
Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;
Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα