Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη της πρώην δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ
Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη της πρώην δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ
«Μετά από ένα χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω», αντέδρασε ο πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ πέρσι τον Αύγουστο
Για τον Δεκέμβριο του 2026 αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παράβαση καθήκοντος, πράξη η οποία συνδέεται με τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, όπου πέρυσι τον Αύγουστο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
Μαζί της παραπέμφθηκαν να δικαστούν αλλά επτά πρόσωπα και ειδικότερα δύο πρώην αντιδήμαρχοι (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσα τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Κασσάνδρας), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.
Η υπόθεση τελικά αναβλήθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρου υπεράσπισης και ενός εκ των κατηγορουμένων προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Γιώργου Καμπαϊλή, πατέρα του αδικοχαμένου νεαρού.
Συγκεκριμένα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου για αναβολή της υπόθεσης, ο πατέρας του 19χρονου είπε απευθυνόμενος στην έδρα: «Μετά από ένα χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω. Για αυτό δεν εμφανίστηκε κανείς. Για μια σειρά πράξεων που εμπλέκεται ένα σύνολο ανθρώπων. Δικηγόροι είναι αυτοί που πήραν τις αναβολές κυρία πρόεδρε και μας κοροϊδεύουν καθημερινά. Είμαι ο πατέρας. Αυτή είναι η ιστορία. Θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δικά τους παιδιά είναι σπίτι».
Με την πρόεδρο του δικαστηρίου να του απαντά πως «σεβόμαστε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο κύριε Καμπαϊλή. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο σας. Και εμείς παιδιά έχουμε και ξέρουμε τον πόνο. Σας συμπονούμε».
Η υπόθεση οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ακροατήριο λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου. Οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στην συγκεκριμένη πράξη.
Σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη η οποία διενεργήθηκε μετά τον θάνατο του 19χρονου, το παιχνίδι crazy dance όπου στάθηκε μοιραίο για τον νεαρό αποτελούσε προϊόν ιδιοκατασκευής χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.
Η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, η οποία το προηγούμενο διάστημα τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης, απόφαση για την οποία έχει προσφύγει, κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Νοεμβρίου έχει προσδιοριστεί να γίνει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών η δίκη που αφορά την βασική δικογραφία για την υπόθεση θανάτου του άτυχου 19χρονου. Πρόκειται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή της απλή συνέργεια στην πράξη αυτή και διώκονται συνολικά τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προσωρινά κρατούμενος), η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού κι ένας μηχανολόγος- μηχανικός (μεταξύ των κατηγορουμένων της δικογραφίας για την παράβαση καθήκοντος των αιρετών).
«Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτάκουστο. Ξεκινάει ο πόλεμος. Ότι πήγε 13 μήνες το δικαστήριο πίσω, ότι η τελική απόφαση του ΣτΕ είναι σε εκκρεμότητα, ότι αυτή τη στιγμή εξετάζεται μια δικογραφία ακόμη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι η συνέχεια της ιστορίας. Εμένα πόλεμο δε μπορούν να μου κάνουν και δεν υπάρχει περίπτωση να πολεμήσει κανένας τον θάνατο του παιδιού μου», ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής.
«Όσους κι αν φέρουν θα βρουν πάρα πολύ μεγάλο τοίχος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα ανεξιχνίαστο όσον αφορά την υπόθεση του Γιάννη Καμπαϊλή», συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Μαζί της παραπέμφθηκαν να δικαστούν αλλά επτά πρόσωπα και ειδικότερα δύο πρώην αντιδήμαρχοι (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσα τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Κασσάνδρας), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.
Η υπόθεση τελικά αναβλήθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρου υπεράσπισης και ενός εκ των κατηγορουμένων προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Γιώργου Καμπαϊλή, πατέρα του αδικοχαμένου νεαρού.
Συγκεκριμένα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου για αναβολή της υπόθεσης, ο πατέρας του 19χρονου είπε απευθυνόμενος στην έδρα: «Μετά από ένα χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω. Για αυτό δεν εμφανίστηκε κανείς. Για μια σειρά πράξεων που εμπλέκεται ένα σύνολο ανθρώπων. Δικηγόροι είναι αυτοί που πήραν τις αναβολές κυρία πρόεδρε και μας κοροϊδεύουν καθημερινά. Είμαι ο πατέρας. Αυτή είναι η ιστορία. Θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δικά τους παιδιά είναι σπίτι».
Με την πρόεδρο του δικαστηρίου να του απαντά πως «σεβόμαστε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο κύριε Καμπαϊλή. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο σας. Και εμείς παιδιά έχουμε και ξέρουμε τον πόνο. Σας συμπονούμε».
Η υπόθεση οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ακροατήριο λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου. Οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στην συγκεκριμένη πράξη.
Σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη η οποία διενεργήθηκε μετά τον θάνατο του 19χρονου, το παιχνίδι crazy dance όπου στάθηκε μοιραίο για τον νεαρό αποτελούσε προϊόν ιδιοκατασκευής χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.
Η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, η οποία το προηγούμενο διάστημα τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης, απόφαση για την οποία έχει προσφύγει, κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Νοεμβρίου έχει προσδιοριστεί να γίνει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών η δίκη που αφορά την βασική δικογραφία για την υπόθεση θανάτου του άτυχου 19χρονου. Πρόκειται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή της απλή συνέργεια στην πράξη αυτή και διώκονται συνολικά τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προσωρινά κρατούμενος), η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού κι ένας μηχανολόγος- μηχανικός (μεταξύ των κατηγορουμένων της δικογραφίας για την παράβαση καθήκοντος των αιρετών).
«Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτάκουστο. Ξεκινάει ο πόλεμος. Ότι πήγε 13 μήνες το δικαστήριο πίσω, ότι η τελική απόφαση του ΣτΕ είναι σε εκκρεμότητα, ότι αυτή τη στιγμή εξετάζεται μια δικογραφία ακόμη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι η συνέχεια της ιστορίας. Εμένα πόλεμο δε μπορούν να μου κάνουν και δεν υπάρχει περίπτωση να πολεμήσει κανένας τον θάνατο του παιδιού μου», ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής.
«Όσους κι αν φέρουν θα βρουν πάρα πολύ μεγάλο τοίχος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα ανεξιχνίαστο όσον αφορά την υπόθεση του Γιάννη Καμπαϊλή», συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα