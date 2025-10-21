Διαδραστικό εργαστήριο για την προστασία των ζώων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Διαδραστικά εργαστήρια: οι αστυνομικοί σε ρόλο ερευνητή

Η παρουσία θεσμικών εκπροσώπων

Πρόληψη και κοινωνική ασφάλεια: τα αδέσποτα στο επίκεντρο

Ο ρόλος των τοπικών αρχών και της Δημοτικής Αστυνομίας

Ενιαίο μήνυμα: Προστατεύοντας τα ζώα, προστατεύουμε και τους ανθρώπους

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών, εισαγγελέων, κτηνιάτρων και κοινωνικών λειτουργών για την αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.Το πρόγραμμα περιλάμβανε μελέτες περίπτωσης, πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές προσομοιώσεις, υπό την καθοδήγηση του Μανώλη Βουτυράκη, αστυνόμου και επικεφαλής της Αστυνομίας Ζώων Λασιθίου, και του Μιχάλη Κατσιμπούλα, αναπληρωτή καθηγητή Πειραματικής Χειρουργικής της Ακαδημίας Αθηνών.Οι συμμετέχοντες αστυνομικοί χωρίστηκαν σε ομάδες, ανέλυσαν εικονικές υποθέσεις, εντόπισαν αποδεικτικά στοιχεία και καθόρισαν τα κατάλληλα ερευνητικά βήματα.Επίσης, είδαν και δοκίμασαν πώς σκανάρουν έναν σκύλο με κουτάβια, ενήλικα, μικρόσωμα, μεγαλόσωμα σκυλιά, που τα περισσότερα είναι προς υιοθεσία.Η Έλενα Αρβανίτη, δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο των Ζώων, παρουσίασε το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ ο Αλέξανδρος Χάρδας, από τους ελάχιστους κτηνιατροδικαστές στην Ευρώπη, εξήγησε πώς η κτηνιατρική ιατροδικαστική μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό εργαλείο στη διαλεύκανση εγκλημάτων εις βάρος ζώων.Από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Mark Randell, απόστρατος ανώτερος αστυνομικός επιθεωρητής και ειδικός σε εγκλήματα κατά ζώων, παρουσίασε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διερεύνησης.Η Δρ. Michelle Newberry, αναπληρώτρια dκαθηγήτρια Εγκληματολογίας και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σάουθαμπτον, ανέλυσε τα εγκληματικά κίνητρα και τα προειδοποιητικά σημάδια που συχνά προηγούνται σοβαρότερων πράξεων βίας.Χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτης Στάθης, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων, κ. Νικόλαος Χρυσάκης, και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.Όλοι τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας των κρατικών φορέων με εξειδικευμένους οργανισμούς, όπως το, για την ενίσχυση της κοινωνικής αστυνόμευσης και την πρόληψη κάθε μορφής βίας.Μέσω της Zero Stray Academy, έχει ήδη εκπαιδεύσει 1.786 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα από το 2023, ενώ έως το τέλος του 2025 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 2.041. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι εντυπωσιακά:- +140% αύξηση αναφερόμενων περιστατικών,- +45% αύξηση συλλήψεων,- +35% περισσότερες δικογραφίες,- +60% αύξηση διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.Το, που ιδρύθηκε το 2022, έχει δεχθεί 9.852 καταγγελίες μέσω της γραμμής 10410, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική αφύπνιση των πολιτών και των αρχών απέναντι στα εγκλήματα κακοποίησης ζώων.Το Zero Stray Pawject επιμένει ότι η πρόληψη είναι μονόδρομος. Όπως υπογραμμίζεται και στο ενημερωτικό φυλλάδιο, «τα αδέσποτα δεν είναι αυτοφυή, κάθε αδέσποτο ήταν κάποτε το ζώο κάποιου».Η ύπαρξη αδέσποτων συνδέεται όχι μόνο με κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, αλλά και με την αύξηση των φαινομένων κακοποίησης και γενικότερης εγκληματικότητας., συνιδρυτής του Zero Stray Pawject, επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «το microchip είναι το εμβόλιο για τα αδέσποτα», υπογραμμίζοντας πως η ηλεκτρονική σήμανση, οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι και η υπεύθυνη κηδεμονία είναι τα ισχυρότερα εργαλεία για τη μείωση των εγκαταλείψεων., διευθύντρια της Zero Stray Academy, συντόνισε τα εργαστήρια και επισήμανε ότι οικάθε χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου., επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, παρουσίασε το πρότυπο έργο της υπηρεσίας του — με ρεκόρ βεβαιωμένων παραβάσεων πανελλαδικά, ενώ ο Διοικητής του Α.Τ. Ευόσμου Κορδελιού, Γεώργιος Παπαδόπουλος, μοιράστηκε εμπειρίες από υποθέσεις κυνομαχιών που εξιχνιάστηκαν.Αυτές οι περιπτώσεις απέδειξαν στην πράξη πως η επαγρύπνηση των τοπικών αστυνομικών αρχών μπορεί να αποτρέψει την κλιμάκωση της βίας και να προστατεύσει ολόκληρες κοινότητες.Η συνολική φιλοσοφία του προγράμματος συνοψίζεται στην αναγνώριση της ενιαίας φύσης της βίας: η κακοποίηση ζώων, η ενδοοικογενειακή βία και το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας.Η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο ζήτημα φιλοζωίας — είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων, η πρόληψη της εγκατάλειψης και η ενεργή συμμετοχή της αστυνομίας αποτελούν τη βάση μιας ασφαλέστερης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας.