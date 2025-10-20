Ελεύθερος υπό όρους 18χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας
Ελεύθερος υπό όρους 18χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας
Για την ίδια υπόθεση κρίθηκε προφυλακιστέος, ένας Ελληνοαμερικανός, 21 ετών, που φέρεται ως ηγετικό στέλεχος του συγκεκριμένου κυκλώματος
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 18χρονος που κατηγορείται ως μέλος διεθνούς κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας, με την επωνυμία δίκτυο «764» και έδρα τις ΗΠΑ. Για την ίδια υπόθεση κρίθηκε προφυλακιστέος, την περασμένη Παρασκευή, ένας Ελληνοαμερικανός, 21 ετών, που φέρεται ως ηγετικό στέλεχος του συγκεκριμένου κυκλώματος.
Η εμπλοκή των δύο συγκεκριμένων προσώπων προέκυψε ύστερα από έρευνα των αμερικανικών διωκτικών Aρχών, που χαρακτηρίζουν το κύκλωμα ως «βίαιο, εξτρεμιστικό και μηδενιστικό». Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να προσεγγίζουν, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, προκειμένου να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις.
Μάλιστα, τον 21 ετών βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, ζητούσαν οι ΗΠΑ με διεθνές ένταλμα, αλλά λόγω της ελληνικής ιθαγένειάς του αποφασίστηκε να μην εκδοθεί. Οι ελληνικές δικαστικές Aρχές τον κατηγορούν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμων ατόμων, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.
Για τις ίδιες πράξεις, που φαίνεται να τελέστηκαν το διάστημα από τα τέλη του 2023 έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, κλήθηκε να απολογηθεί και ο 18χρονος που φέρεται ως συνεργός του Ελληνοαμερικανού. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, απολογήθηκε ότι ήταν φίλοι και συμμαθητές με τον 21 ετών συγκατηγορούμενό του και ότι ο τελευταίος χρησιμοποιούσε το δικό του κινητό τηλέφωνο και WiFi για να εισέρχεται στις επίδικες ιστοσελίδες, χωρίς να γνωρίζει όμως το περιεχόμενό του.
Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.
Η εμπλοκή των δύο συγκεκριμένων προσώπων προέκυψε ύστερα από έρευνα των αμερικανικών διωκτικών Aρχών, που χαρακτηρίζουν το κύκλωμα ως «βίαιο, εξτρεμιστικό και μηδενιστικό». Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να προσεγγίζουν, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, προκειμένου να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις.
Μάλιστα, τον 21 ετών βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, ζητούσαν οι ΗΠΑ με διεθνές ένταλμα, αλλά λόγω της ελληνικής ιθαγένειάς του αποφασίστηκε να μην εκδοθεί. Οι ελληνικές δικαστικές Aρχές τον κατηγορούν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμων ατόμων, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.
Για τις ίδιες πράξεις, που φαίνεται να τελέστηκαν το διάστημα από τα τέλη του 2023 έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, κλήθηκε να απολογηθεί και ο 18χρονος που φέρεται ως συνεργός του Ελληνοαμερικανού. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, απολογήθηκε ότι ήταν φίλοι και συμμαθητές με τον 21 ετών συγκατηγορούμενό του και ότι ο τελευταίος χρησιμοποιούσε το δικό του κινητό τηλέφωνο και WiFi για να εισέρχεται στις επίδικες ιστοσελίδες, χωρίς να γνωρίζει όμως το περιεχόμενό του.
Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα