Από το Τέξας στο dark web της Ελλάδας - Ποιοι κρύβονται πίσω από το δίκτυο «764» που εκμεταλλευόταν ευαίσθητα παιδιά
Πάνω από 250 έρευνες για υποθέσεις που σχετίζονται με παιδιά 8 έως 17 ετών - Από πού προήλθε η ονομασία «764» και ο τρόπος που δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης - Στην Ελλάδα έφτασε το FBI για να εντοπίσει νεαρό Ελληνοαμερικανό, ηγετικό στέλεχος κι έναν συνεργό του
Μια υπόθεση που μέχρι πρότινος έμοιαζε με αστικό μύθο του σκοτεινού διαδικτύου, αποκτά πλέον απτές διαστάσεις και στη χώρα μας. Ο 21χρονος που συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη νεαρό στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε σήμερα προσωρινά κρατούμενος, κατηγορούμενος ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης «764», ενός διεθνούς κυκλώματος που δρα μέσω διαδικτύου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.
Σύμφωνα με τα αμερικανικά έγγραφα και δημοσιεύματα των Washington Post, Guardian και Associated Press, το δίκτυο «764» θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές μία από τις πλέον επικίνδυνες εξτρεμιστικές κοινότητες του διαδικτύου. Το FBI το χαρακτηρίζει «βίαιο, μηδενιστικό και εξτρεμιστικό», ενώ έχει ανοίξει περισσότερες από 250 έρευνες για υποθέσεις που σχετίζονται με τη δράση του. Στόχος του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών, κυρίως μαύροι έφηβοι, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή ανήλικοι με ψυχικές διαταραχές.
Η ονομασία «764» φαίνεται να προήλθε από ταχυδρομικό κώδικα περιοχής του Τέξας, όπου δραστηριοποιούνταν οι πρώτοι πυρήνες. Από εκεί, η οργάνωση εξαπλώθηκε διεθνώς, δημιουργώντας ένα δίκτυο που συνδυάζει στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης, διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης και βίας. Οι ερευνητές περιγράφουν τους συμμετέχοντες ως «online predators» που λειτουργούν μέσα από πλατφόρμες όπως το Discord, το Telegram και εφαρμογές gaming, όπου εντοπίζουν τα θύματά τους.
Αφού αποκτήσουν πρόσβαση, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούν ψυχολογική πίεση, απειλές και εκβιασμούς, προκειμένου να εξαναγκάσουν τα παιδιά να εκτελούν ή να καταγράφουν αποτρόπαιες πράξεις: αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις ή σκηνές βίας. Το υλικό αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, λειτουργεί ως «νόμισμα» εντός της οργάνωσης σαν μια μορφή επιβράβευσης που αυξάνει το κύρος και την «ιεραρχική θέση» κάθε μέλους.
Το 2024 και το 2025, σειρά ερευνών αποκάλυψαν τον μηχανισμό λειτουργίας του δικτύου. Στην Καλιφόρνια, ο 47χρονος Richard Anthony Reyna Densmore καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και συμμετοχή στη διαχείριση πλατφορμών του 764. Στη Γερμανία, ένας 20χρονος συνελήφθη στο Αμβούργο, κατηγορούμενος ότι ενθάρρυνε μέσω της ομάδας την αυτοκτονία ενός 13χρονου παιδιού σε ζωντανή μετάδοση. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπόθεση των ηγετικών στελεχών του κυκλώματος, L.V. και P.N. οδήγησε το FBI σε διεθνή συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές.
Ο V. είχε εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Απρίλιο και οι αμερικανικές αρχές υπέβαλαν δύο φορές αίτημα έκδοσής του στις ΗΠΑ, το οποίο απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών, καθώς κρίθηκε ότι είναι Έλληνας υπήκοος και ότι τα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν στην Ελλάδα. Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 21χρονου αφορά την ίδια υπόθεση. Ο νεαρός, ο οποίος θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές ηγετικό στέλεχος, απολογήθηκε στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε ωστόσο οποιαδήποτε συμμετοχή στην οργάνωση και ισχυρίστηκε ότι είχε μπει στην επίμαχη πλατφόρμα μόνο ως επισκέπτης, όταν είχε βρεθεί στο σπίτι του 18χρονου συγκατηγορούμενού του. Το FBI είχε ζητήσει την έκδοσή του δύο φορές για να δικαστεί στις ΗΠΑ, όμως τα αιτήματα απορρίφθηκαν. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης έκρινε πως, εφόσον ο κατηγορούμενος είναι ημεδαπός και τα φερόμενα αδικήματα τελέστηκαν εντός ελληνικού εδάφους, αρμόδιες για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι οι ελληνικές δικαστικές αρχές.
Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία, όλα κατά συρροή και από κοινού.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν ανήλικα θύματα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τα οποία στη συνέχεια εξανάγκαζαν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές σεξουαλικής βίας, αυτοτραυματισμού και άλλες αποτρόπαιες πράξεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για ένα νέο φαινόμενο ψηφιακού εξτρεμισμού, όπου το πορνογραφικό περιεχόμενο συνδυάζεται με βία, μίσος και σαδισμό.
«Το 764 δεν είναι απλώς μια ομάδα πορνογραφίας, αλλά ένα δίκτυο βίας και ψυχολογικής κυριαρχίας», είχε δηλώσει ανώτατος αξιωματούχος του FBI στη Washington Post. Από το Τέξας ως τη Θεσσαλονίκη, η πορεία του 764 αποδεικνύει ότι το σκοτάδι του διαδικτύου δεν γνωρίζει σύνορα. Πίσω από μια απλή οθόνη, αποκαλύπτεται ένα παγκόσμιο δίκτυο φρίκης, που αξιοποιεί την ανωνυμία και την τεχνολογία για να καταστρέψει ζωές.
