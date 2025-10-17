Από το Τέξας στο dark web της Ελλάδας - Ποιοι κρύβονται πίσω από το δίκτυο «764» που εκμεταλλευόταν ευαίσθητα παιδιά

Πάνω από 250 έρευνες για υποθέσεις που σχετίζονται με παιδιά 8 έως 17 ετών - Από πού προήλθε η ονομασία «764» και ο τρόπος που δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης - Στην Ελλάδα έφτασε το FBI για να εντοπίσει νεαρό Ελληνοαμερικανό, ηγετικό στέλεχος κι έναν συνεργό του