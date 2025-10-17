Με πλοκάμια στη Θεσσαλονίκη το αμερικανικό πορνογραφικό κύκλωμα 764 - Προφυλακίστηκε 21χρονος που το FBI είχε ζητήσει την έκδοσή του στις ΗΠΑ

Μαζί με τον 21χρονο, το πρωί της Πέμπτης συνελήφθη και ο 18χρονος Έλληνας, που εμφανίζεται ως συνεργός του που έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα