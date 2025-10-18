Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο στα Εξάρχεια - Ανοίγουν οι δρόμοι γύρω από τη Χαριλάου Τρικούπη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο στα Εξάρχεια - Ανοίγουν οι δρόμοι γύρω από τη Χαριλάου Τρικούπη
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως δεν περιείχε τίποτα ύποπτο
Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι στα Εξάρχεια. Πρόκειται για σακίδιο το οποίο βρέθηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68.
Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και πραγματοποίησε εκτροπές της κυκλοφορίας. Στο σημείο βρέθηκαν πυροτεχνουργοί αλλά έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε τίποτα ύποπτο.
Για λίγα λεπτά υπήρχε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις:
- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
- Ιπποκράτους και Αραχώβης
- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.
Ωστόσο, οι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.
Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και πραγματοποίησε εκτροπές της κυκλοφορίας. Στο σημείο βρέθηκαν πυροτεχνουργοί αλλά έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε τίποτα ύποπτο.
Για λίγα λεπτά υπήρχε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις:
- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
- Ιπποκράτους και Αραχώβης
- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.
Ωστόσο, οι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολυτελή δείπνα και πάρτι για σκύλους: Η καθημερινότητα του Τραμπ και του Κογκρέσου εν μέσω shutdown
Δείτε βίντεο: Η Κωνσταντοπούλου αποχώρησε live από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, γιατί ρωτήθηκε για τον Τσίπρα
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μετά τον τρομακτικό τραυματισμό του Παπαγιάννη: Υπέστη ρήξη χιαστού, χάνει όλη την υπόλοιπη σεζόν
Πολυτελή δείπνα και πάρτι για σκύλους: Η καθημερινότητα του Τραμπ και του Κογκρέσου εν μέσω shutdown
Δείτε βίντεο: Η Κωνσταντοπούλου αποχώρησε live από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, γιατί ρωτήθηκε για τον Τσίπρα
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μετά τον τρομακτικό τραυματισμό του Παπαγιάννη: Υπέστη ρήξη χιαστού, χάνει όλη την υπόλοιπη σεζόν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα