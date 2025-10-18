Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο στα Εξάρχεια - Ανοίγουν οι δρόμοι γύρω από τη Χαριλάου Τρικούπη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο στα Εξάρχεια - Ανοίγουν οι δρόμοι γύρω από τη Χαριλάου Τρικούπη

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως δεν περιείχε τίποτα ύποπτο

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο στα Εξάρχεια - Ανοίγουν οι δρόμοι γύρω από τη Χαριλάου Τρικούπη
Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι στα Εξάρχεια. Πρόκειται για σακίδιο το οποίο βρέθηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και πραγματοποίησε εκτροπές της κυκλοφορίας. Στο σημείο βρέθηκαν πυροτεχνουργοί αλλά έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε τίποτα ύποπτο.



Για λίγα λεπτά υπήρχε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις:

- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης

- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη

- Ιπποκράτους και Αραχώβης

Κλείσιμο
- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.

Ωστόσο, οι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

