Επιστρέφει ο Δακτύλιος από τη Δευτέρα - Πού εφαρμόζεται, ποιοι εξαιρούνται
Το σχετικό ΦΕΚ εκδόθηκε χθες Παρασκευή - Ποιους δρόμους αφορά
Επιστρέφει ο Δακτύλιος από αύριο Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, στο αναμενόμενο ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025 που εκδόθηκε την Παρασκευή, αναφέρει πως τα μέτρα του Δακτυλίου τίθενται ξανά σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και θα ισχύουν έως και τις 24 Ιουλίου 2026.
Οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, παραμένουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο.
Πού εφαρμόζεταιΟ Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Ωράριο και ημέρες ισχύοςΔευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00
Παρασκευή: 07:00 – 15:00
Δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.
Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.
Ποιοι εξαιρούνταιΑπαλλαγμένα από τα μέτρα είναι τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).
Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.
